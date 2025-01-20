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Сегодня дознавателей свердловского МЧС поздравляли с профессиональным праздником

20.49 Четверг, 23 января 2025
Стоп-кадр видео МЧС России по Свердловской области
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На 23 января выпадает профессиональный праздник День органов дознания МЧС России. В связи с этим ведомство опубликовало любопытные статистические данные.

В Свердловской области служат 84 дознавателя, сообщает местное отделение Министерства чрезвычайных ситуаций. В прошлом, 2024 году, свердловские дознаватели рассмотрели 3754 сообщения о преступлениях, связанных с пожарами, возбудили 270 дел об административных правонарушениях и 5 уголовных дел.

Для сравнения с этими цифрами, вот данные общероссийские, которые озвучил сегодня глава ведомства Александр Куренков:

«В системе МЧС России работают более 2,7 тысяч дознавателей. Это высококлассные специалисты, оснащенные современными средствами и инструментами для работы на месте происшествия. В минувшем году дознаватели рассмотрели свыше 140 тысяч сообщений о преступлениях, связанных с пожарами. Возбудили около 650 уголовных и свыше 1100 административных дел за нарушения требований пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара».


Профессиональным днём дознавателя 23 января считается в связи с датой образования в России органов дознания. Сегодня им исполнилось 97 лет.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:38 Полиция и СК раскрыли подробности кровавой истории в Каменске-Уральском из 1993 года
15:34 Подозреваемого в убийстве семерых человек на Урале 32 года назад отправили в СИЗО
14:59 Из-за личинок екатеринбургскому предпринимателю не разрешили отправить деревянные крепления в Узбекистан
14:22 После аварии на новоберёзовской котельной прокуратура начала проверку
13:33 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 24 января
13:12 В декабре количество DDoS-атак на здравоохранение и сферу услуг в России выросло более чем в два раза
12:04 Жизнь попавшей под грузовик екатеринбурженке спасли врачи
11:37 СПК оштрафовали за непредставленную студенту скидку
10:58 СМИ сообщают о задержании подозреваемого в серии убийств на Урале в 90-е
10:34 Из-за перемёрзшего трубопровода жители Новоберёзовского остались без тепла
09:51 Под окнами дома на Советской в Екатеринбурге обнаружили тело подростка
09:17 Екатеринбуржцы больше часа не могли выехать с ЖБИ
20:45 В Нижнем Тагиле рассмотрят судебное дело о крупном кредитном мошенничестве
20:22 Очередной проект «Баден-Бадена» хотят пропихнуть на берега Шарташа, минуя мнение екатеринбужцев
19:30 День рождения Бажова в Музее истории Екатеринбурга отметят с детьми
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