Сегодня дознавателей свердловского МЧС поздравляли с профессиональным праздником

«В системе МЧС России работают более 2,7 тысяч дознавателей. Это высококлассные специалисты, оснащенные современными средствами и инструментами для работы на месте происшествия. В минувшем году дознаватели рассмотрели свыше 140 тысяч сообщений о преступлениях, связанных с пожарами. Возбудили около 650 уголовных и свыше 1100 административных дел за нарушения требований пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На 23 января выпадает профессиональный праздник День органов дознания МЧС России. В связи с этим ведомство опубликовало любопытные статистические данные.В Свердловской области служат 84 дознавателя, сообщает местное отделение Министерства чрезвычайных ситуаций. В прошлом, 2024 году, свердловские дознаватели рассмотрели 3754 сообщения о преступлениях, связанных с пожарами, возбудили 270 дел об административных правонарушениях и 5 уголовных дел.Для сравнения с этими цифрами, вот данные общероссийские, которые озвучил сегодня глава ведомства Александр Куренков:Профессиональным днём дознавателя 23 января считается в связи с датой образования в России органов дознания. Сегодня им исполнилось 97 лет.