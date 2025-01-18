Спрос на чат-ботов среди екатеринбуржцев резко вырос, — говорят данные «Авито Услуг»

«Чат-боты становятся неотъемлемой частью работы компаний, стремящихся повысить эффективность и улучшить клиентский сервис. Их популярность связана с активным развитием таких отраслей, как e-commerce, логистика и онлайн-сервисы, где автоматизация играет ключевую роль».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга всё активнее обращаются к современным решениям для упрощения повседневных задач, и всё чаще используют для этого чат-ботов. По данным аналитиков «Авито Услуг», за 2024 год спрос на разработку чат-ботов для бизнеса и автоматизации процессов увеличился на впечатляющие 1372% по сравнению с 2023 годом.Многие екатеринбуржцы отмечают удобство и скорость взаимодействия с чат-ботами, которые позволяют экономить время на решении повседневных вопросов и помогают автоматизировать рутинные задачи: от заказа еды до записи на приём к врачу. Одновременно с этим, — отмечают аналитики «Авито», предложение услуг по разработке и настройке чат-ботов выросло на 935%.Особенным спросом в 2024 году пользовалась услуга настройки нейросети ChatGPT: её популярность в Екатеринбурге выросла на 1300% по сравнению с 2023 годом. Этот инструмент широко используется для автоматизации бизнес-процессов, создания интеллектуальных помощников и оптимизации внутрикорпоративного взаимодействия. ChatGPT востребован не только в бизнесе, но и в образовательной среде. Школьники и студенты активно используют его для изучения новых тем и выполнения заданий.Руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин отмечает:Напомним, что «Авито» — крупнейшая в России платформа для поиска и заказа услуг через интернет. Её аудитория — более 80 миллионов пользователей в год, а количество активных объявлений превышает 200 миллионов.