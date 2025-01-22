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Из-за личинок екатеринбургскому предпринимателю не разрешили отправить деревянные крепления в Узбекистан
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
При проверки крепёжного материала из хвойной древесины в Талицком районе, который предприниматель из Екатеринбурга планировал отправить Узбекистан, специалисты Россельхознадзора обнаружили личинок.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в образце, который исследовали в екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», обнаружили личинок карантинного вредителя леса – чёрного соснового усача (Monochamus galloprovincialis (Olivier).
В связи с этим собственнику лесной продукции отказали в выдачи фитосанитарного сертификата. Вместо него екатеринбургскому предпринимателю выдали предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований карантинного законодательства.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в образце, который исследовали в екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», обнаружили личинок карантинного вредителя леса – чёрного соснового усача (Monochamus galloprovincialis (Olivier).
В связи с этим собственнику лесной продукции отказали в выдачи фитосанитарного сертификата. Вместо него екатеринбургскому предпринимателю выдали предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований карантинного законодательства.
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