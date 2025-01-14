На прошлой неделе 9,5 тысяч нарушений ПДД и 824 ДТП зафиксировали в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области поделилась итогами недели. По данным ведомства в период с 13 по 19 января 2025 года его сотрудники зафиксировали 9473 нарушения правил дорожного движения. Более 900 из них совершили пешеходы.Остальные нарушения правил дорожного движения допускали водители различных транспортных средств, в том числе — 106 таксистов, 62 водителя автобусов, 19 «беспечных ездоков» и 7 велосипедистов. Если рассматривать конкретные нарушения, то самым частым из них остаётся езда без ремней безопасности (2294 случаев), тонировка стёкол (1166 случаев) и — с большим отрывом — вождение без прав (270 случаев, 39 из которых связны с лишением водительских удостоверений). С признаками алкогольного опьянения были остановлено 134 водителя. Ещё 46 отказались пройти медицинское освидетельствование.Областная ГИБДД также сообщает, что за прошлую неделю произошло 824 дорожно-транспортных происшествия. В них четыре человека погибли, 48 получили травмы, включая трёх детей. Основной причиной аварий было превышение скорости (367 случаев).