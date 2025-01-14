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В Татьянину ночь экскурсию по Екатеринбургу поведут три Татьяны
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Впервые в Екатеринбурге в Татьянин день, то есть 25 января, пройдёт вечерняя экскурсия под предводительством трёх Татьян. С учётом праздника и поздним временем проведения, мероприятие назвали «Татьяниной ночью».
У «Татьяниной ночи» будет сразу три экскурсовода по имени Татьяна. И поведут они любознательных участников прогулки по тем местам уральской столицы, которые так или иначе связаны с Татьянами. Гиды поделятся личными и историческими историями, расскажут о женщинах по имени Татьяна, которые оставили свой след в жизни города.
Три Татьяны, что поведут по Екатеринбургу экскурсию «Татьянина ночь», это известный уральский гид Татьяна Мосунова, экскурсовод и создательница бренда авторских сумок Татьяна Стряхнина и знаток городских историй Татьяна Щербакова. Начало экскурсии запланировано на 21.00 возле скульптуры «Зайка», что стоит в сквере 9-й гимназии (проспект Ленина, 33). Программа рассчитана на один час, приём заявок на участие уже начался.
Напомним, что Татьянин день — это изначально религиозная дата, посвящённая раннехристианской мученице Татьяне Римской. Позже, в 1755 году, императрица Елизавета издала в Татьянин день отмечать учреждение Московского университета. Ещё позже праздник трансформировался в День студента и с 2005 года даже приобрёл официальный статус.
У «Татьяниной ночи» будет сразу три экскурсовода по имени Татьяна. И поведут они любознательных участников прогулки по тем местам уральской столицы, которые так или иначе связаны с Татьянами. Гиды поделятся личными и историческими историями, расскажут о женщинах по имени Татьяна, которые оставили свой след в жизни города.
Три Татьяны, что поведут по Екатеринбургу экскурсию «Татьянина ночь», это известный уральский гид Татьяна Мосунова, экскурсовод и создательница бренда авторских сумок Татьяна Стряхнина и знаток городских историй Татьяна Щербакова. Начало экскурсии запланировано на 21.00 возле скульптуры «Зайка», что стоит в сквере 9-й гимназии (проспект Ленина, 33). Программа рассчитана на один час, приём заявок на участие уже начался.
Напомним, что Татьянин день — это изначально религиозная дата, посвящённая раннехристианской мученице Татьяне Римской. Позже, в 1755 году, императрица Елизавета издала в Татьянин день отмечать учреждение Московского университета. Ещё позже праздник трансформировался в День студента и с 2005 года даже приобрёл официальный статус.
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