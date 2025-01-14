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В Свердловской области почти на 40% подскочила заболеваемость ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское отделение Роспотребнадзора сообщает о 22 тысячах новых случаев заболевания ОРВИ, выявленных на минувшей неделе. 54,9% заболевших – дети.
Это на 38,9% выше уровне прошлой недели, но на 25,5% ниже среднего многолетнего уровня, отмечают в ведомстве. Эпидемиологи прогнозируют в ближайшие три-четыре недели рост заболеваемости, после которого постепенно начнётся снижение.
Это на 38,9% выше уровне прошлой недели, но на 25,5% ниже среднего многолетнего уровня, отмечают в ведомстве. Эпидемиологи прогнозируют в ближайшие три-четыре недели рост заболеваемости, после которого постепенно начнётся снижение.
«Это сезонный цикл подъема, связанный с активизацией социальной жизни после праздничных каникул и началом активной циркуляции вирусов гриппа»,
– объяснили специалисты.
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