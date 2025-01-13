Иеромонах из екатеринбургской семинарии поддержал идею запрета соцсетей для детей

– сказал иеромонах.

«Действительно ограничения в этом направлении должны быть. Если будет ограничен доступ в интернет школьникам до 14 лет, может быть, это даст возможность им больше образовываться, по старинке читать бумажную литературу, больше времени уделять самообразованию, живому неподдельному общению друг с другом»,