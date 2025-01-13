Возрастное ограничение 18+
Иеромонах из екатеринбургской семинарии поддержал идею запрета соцсетей для детей
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация: ОТВ)
Секретарь ученого совета Екатеринбургской духовной семинарии, иеромонах Прокопий (Рудченко) поддержал идею ограничить доступ к интернету для детей до 14 лет.
Он считает, что это позволит детям больше заниматься учебой и видеться с друзьями в живую. Свои мысли он озвучил в программе «Акцент» на ОТВ.
Он также согласился с идей ограничить присутствие в интернете студентов. Он убежден, что это позволит уберечь молодых людей от «вражеских структур».
Он считает, что это позволит детям больше заниматься учебой и видеться с друзьями в живую. Свои мысли он озвучил в программе «Акцент» на ОТВ.
«Действительно ограничения в этом направлении должны быть. Если будет ограничен доступ в интернет школьникам до 14 лет, может быть, это даст возможность им больше образовываться, по старинке читать бумажную литературу, больше времени уделять самообразованию, живому неподдельному общению друг с другом»,
– сказал иеромонах.
Он также согласился с идей ограничить присутствие в интернете студентов. Он убежден, что это позволит уберечь молодых людей от «вражеских структур».
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