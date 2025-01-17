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На семи улицах в Екатеринбурге запретят парковку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ещё на семи улицах уральской столицы городские власти планируют установить новые дорожные знаки, которые запрещают останавливаться и парковаться.
Как сообщили Вечерним ведомостям в мэрии, новые знаки будут стоять на улицах:
– Айвазовского, от Щорса до Циолковского, в оба направления;
– Цвиллинга, от Циолковского до дома № 44/3 на Машинной;
– Народного фронта, от Победы до Никитина, в оба направления;
– переулок Степной, от Белинского до дома № 45 на Чайковского, в оба направления;
– Чайковского, от Фурманова до Фрунзе;
– переулок Красный, вблизи здания № 13 «а»;
– в проезде вдоль Машинной, от здания № 1 на Цвиллинга до дома № 7 «а»/3 на Цвиллинга.
В этих местах будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Ожидается, что это позволит разгрузить улицы от транспорта и сделать их безопаснее.
Как сообщили Вечерним ведомостям в мэрии, новые знаки будут стоять на улицах:
– Айвазовского, от Щорса до Циолковского, в оба направления;
– Цвиллинга, от Циолковского до дома № 44/3 на Машинной;
– Народного фронта, от Победы до Никитина, в оба направления;
– переулок Степной, от Белинского до дома № 45 на Чайковского, в оба направления;
– Чайковского, от Фурманова до Фрунзе;
– переулок Красный, вблизи здания № 13 «а»;
– в проезде вдоль Машинной, от здания № 1 на Цвиллинга до дома № 7 «а»/3 на Цвиллинга.
В этих местах будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Ожидается, что это позволит разгрузить улицы от транспорта и сделать их безопаснее.
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