На семи улицах в Екатеринбурге запретят парковку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Ещё на семи улицах уральской столицы городские власти планируют установить новые дорожные знаки, которые запрещают останавливаться и парковаться.Как сообщили Вечерним ведомостям в мэрии, новые знаки будут стоять на улицах:В этих местах будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Ожидается, что это позволит разгрузить улицы от транспорта и сделать их безопаснее.