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Свердловские спасатели предупреждают о ветре до 22 метров в секунду
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завтра, 22 января, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Об этом предупреждают в региональном МЧС.
В период непогоды спасатели советуют во время нахождения на улице держаться подальше от рекламных щитов и других шатких строений. Также они напоминают, что прятаться от ветра возле домов – это плохая идея. Автомобилистам также рекомендуют не парковать машины возле деревьев и слабо укреплённых конструкций.
Напоминаем, что в случае ЧП необходимо звонить по телефону экстренных служб «112».
В период непогоды спасатели советуют во время нахождения на улице держаться подальше от рекламных щитов и других шатких строений. Также они напоминают, что прятаться от ветра возле домов – это плохая идея. Автомобилистам также рекомендуют не парковать машины возле деревьев и слабо укреплённых конструкций.
Напоминаем, что в случае ЧП необходимо звонить по телефону экстренных служб «112».
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