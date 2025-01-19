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В Свердловской области в проруби окунулись 26 тысяч человек
Фото: Вечерние Ведомости
В минувшие входные по стране прошло празднование Крещения Господня с традиционными купаниями в замёрзших водоёмах. Свердловская область не стала исключением и отличилась тем, что в религиозном (а для кого-то просто весёлом или экстремальном) мероприятии поучаствовало более 26 тысяч человек.
Именно такую цифру — свыше 26 тысяч человек — опубликовало Министерство чрезвычайных ситуаций, подводя итоги Крещения. Безопасность такой ораве верующих и неверующих «моржей» обеспечивали более 500 человек. Среди них спасатели, медицинские работники, сотрудники полиции, курсанты Института Министерства чрезвычайных ситуаций, представители общественных организаций и добровольцы. Во многом благодаря их усилиям праздник прошёл без особых происшествий.
Единственно, что несколько подпортило мероприятие — это попытки создать несанкционированные (а, значит, и не проверенные на безопасность) купели. Всего таких обнаружили три: на Шаля в Шалинском округе, на Верх-Исетском пруду Екатеринбурга и на озере Шарташ (где и санкционированных купелей, вообще-то, хватало). Эти места оперативно закрыли, чтобы исключить возможные опасности. А после проруби засыпали во избежание несчастных случаев.
Именно такую цифру — свыше 26 тысяч человек — опубликовало Министерство чрезвычайных ситуаций, подводя итоги Крещения. Безопасность такой ораве верующих и неверующих «моржей» обеспечивали более 500 человек. Среди них спасатели, медицинские работники, сотрудники полиции, курсанты Института Министерства чрезвычайных ситуаций, представители общественных организаций и добровольцы. Во многом благодаря их усилиям праздник прошёл без особых происшествий.
Единственно, что несколько подпортило мероприятие — это попытки создать несанкционированные (а, значит, и не проверенные на безопасность) купели. Всего таких обнаружили три: на Шаля в Шалинском округе, на Верх-Исетском пруду Екатеринбурга и на озере Шарташ (где и санкционированных купелей, вообще-то, хватало). Эти места оперативно закрыли, чтобы исключить возможные опасности. А после проруби засыпали во избежание несчастных случаев.
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