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Более 100 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по рукопашному бою «Рождественские Звёзды» в Екатеринбурге
Фото предоставлено организаторами
Вчера, 19 января, в Екатеринбурге на базе спорткомплекса «Динамо» прошли региональные соревнования по рукопашному бою «Рождественские Звёзды», на которых юные спортсмены со всего Урала продемонстрировали своё мастерство.
Турнир был организовано АНО «Центр единоборств «Динамо», и состоялся под лозунгом «Время побеждать!».
Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы, мероприятия проводилось не только для повышения мастерства и выявления сильнейших спортсменов для формирования будущих сборных, но и для популяризации среди молодых спортсменов спорта и здорового образа жизни, а также с целью патриотического воспитания молодёжи и профилактики негативных социальных явлений в обществе.
Всего в состязаниях приняло участие 116 спортсменов – девять команд: из Белоярского (ХМАО-Югра), Приобья (ХМАО-Югра), Челябинска, Ревды и пять из Екатеринбурга. Ребята выступали в трёх возрастных категориях: «12-13 лет», «14-15 лет» и «16-17 лет».
Турнир был организовано АНО «Центр единоборств «Динамо», и состоялся под лозунгом «Время побеждать!».
Фото предоставлено организаторами
Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы, мероприятия проводилось не только для повышения мастерства и выявления сильнейших спортсменов для формирования будущих сборных, но и для популяризации среди молодых спортсменов спорта и здорового образа жизни, а также с целью патриотического воспитания молодёжи и профилактики негативных социальных явлений в обществе.
Всего в состязаниях приняло участие 116 спортсменов – девять команд: из Белоярского (ХМАО-Югра), Приобья (ХМАО-Югра), Челябинска, Ревды и пять из Екатеринбурга. Ребята выступали в трёх возрастных категориях: «12-13 лет», «14-15 лет» и «16-17 лет».
Фото предоставлено организаторами
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