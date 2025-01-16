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В Нижнем Тагиле из автобуса 46-го маршрута высадили ребёнка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле из автобуса, курсирующего по маршруту №46, высадили мальчика, который не смог оплатить проезд. Ситуацией заинтересовались центральном аппарате СК.
По данным ведомства, покинуть автобус от ребёнка потребовал водитель.
Местные следователи уже организовали проверку. Глава СК Александр Бастрыкин распорядился о том, чтобы ему предоставили доклад о её ходе и установленных обстоятельствах.
Напомним, что с мая 2021 года ни кондуктор, ни водитель, ни кто-либо ещё не имеют права требовать от несовершеннолетнего, которому нет 16 лет, покинуть автобус, троллейбус и трамвай, если у него возникли проблемы с оплатой проезда.
По данным ведомства, покинуть автобус от ребёнка потребовал водитель.
Местные следователи уже организовали проверку. Глава СК Александр Бастрыкин распорядился о том, чтобы ему предоставили доклад о её ходе и установленных обстоятельствах.
Напомним, что с мая 2021 года ни кондуктор, ни водитель, ни кто-либо ещё не имеют права требовать от несовершеннолетнего, которому нет 16 лет, покинуть автобус, троллейбус и трамвай, если у него возникли проблемы с оплатой проезда.
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