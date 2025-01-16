Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле из автобуса 46-го маршрута высадили ребёнка

16.04 Четверг, 16 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле из автобуса, курсирующего по маршруту №46, высадили мальчика, который не смог оплатить проезд. Ситуацией заинтересовались центральном аппарате СК.

По данным ведомства, покинуть автобус от ребёнка потребовал водитель.

Местные следователи уже организовали проверку. Глава СК Александр Бастрыкин распорядился о том, чтобы ему предоставили доклад о её ходе и установленных обстоятельствах.

Напомним, что с мая 2021 года ни кондуктор, ни водитель, ни кто-либо ещё не имеют права требовать от несовершеннолетнего, которому нет 16 лет, покинуть автобус, троллейбус и трамвай, если у него возникли проблемы с оплатой проезда.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Глава СК потребовал доклад о травмировании ребёнка в Основинском парке Екатеринбурга
16 января 2025
В Сухом Логу порезали мужчину
08 января 2025
Смертельным ДТП завершилась встреча грузовика и мини-автобуса на Эльмаше
09 января 2025
В екатеринбургском метрополитене у поезда «взбесились» двери
14 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Причиной авиакатастрофы под Билимбаем назвали попадание постороннего предмета в трансмиссию

В свою очередь, это могло быть обусловлено отсутствием квалификации пилота и собственника вертолёта
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:28 Жителю Нижнего Тагила вынесли приговор за двойное убийство 27 лет назад
17:18 На базе новоуральской медсанчасти создали Центр промышленной медицины
16:04 В Нижнем Тагиле из автобуса 46-го маршрута высадили ребёнка
15:34 В Ревде с признаками отравления бытовым газом попала женщина с двумя детьми
15:10 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с шестью пострадавшими под Нижним Тагилом
14:53 350 тысяч человек воспользовались бесплатным проездом в новогодние праздники в Екатеринбурге
14:02 В Тавде многодетная мать вынуждена жить в разрушающемся доме
13:46 Под Нижним Тагилом при столкновении трёх машин пострадали шесть человек
12:49 На фестивале «Медный цветок» в Верхней Пышме покажут 89 фильмов из 19 стран
12:17 СМИ сообщают о нападении на сотрудника мэрии в Среднеуральске
12:01 Глава СК потребовал доклад о травмировании ребёнка в Основинском парке Екатеринбурга
11:18 В микрорайоне Кольцово несколько домов остались без отопления
10:41 Виновнику резонансного ДТП на Малышева в Екатеринбурге отказали в досрочном освобождении
10:07 Возле свердловского посёлка Марамзино на ночь наполовину закроют железнодорожный переезд
09:34 Верхней Пышме присвоили звание «Город трудовой доблести»
09:23 Жителям нижнетагильской Вагонки улучшили мобильную связь
21:09 Екатеринбуржские родители продолжают отстаивать право детей на полное среднее образование
19:54 Пожарные Свердловской области за прошлые сутки побороли 15 пожаров
19:32 Не доехавший до Первоуральска груз обойдётся в 200 тысяч страховой компании
19:00 Метелью и гололедицей пугают уральских автомобилистов
18:47 Быль о советских сказочниках расскажут в Белинке
17:41 В Екатеринбурге вырос спрос на запчасти китайской Chery
16:48 В Уральском филиале Пушкинского музея прокомментировали слухи о переезде
16:20 В уральской столице прошла забастовка таксистов
15:35 После жалоб студентов екатеринбургского железнодорожного университета на грязь в общежитии прокуратура начала проверку
15:10 Бастрыкин поручил проверить свердловский посёлок Хрустальный после сообщений о разливе сточных вод
Все новости Свердловской области
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
11:07 Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА
10:17 В Бельгии более 30 тысяч человек вышли на демонстрации против сокращения пенсий
15:07 В ЦБ назвали идею заморозки вкладов бессмысленной и абсурдной
13:52 Янтарь с иголками сосны возрастом 50 млн лет обнаружили на калининградском комбинате
16:14 В Красноярском крае задержали семерых участников псевдорелигиозной организации
14:27 В Курске подросток напал на школу и попытался устроить пожар
11:35 В Гатчине мощный пожар на территории завода по производству ацетона
10:42 Власти США назвали пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата
10:12 В Анапе ищут способы борьбы с крошкой мазута на побережье
18:47 HR-специалисты прошли «крикотерапию» в Москве
17:26 Россиянам напомнили, что во время новогодних праздников резко увеличивается количество квартирных краж
Все новости России и мира
17:28 Жителю Нижнего Тагила вынесли приговор за двойное убийство 27 лет назад
17:18 На базе новоуральской медсанчасти создали Центр промышленной медицины
16:04 В Нижнем Тагиле из автобуса 46-го маршрута высадили ребёнка
15:34 В Ревде с признаками отравления бытовым газом попала женщина с двумя детьми
15:10 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с шестью пострадавшими под Нижним Тагилом
14:53 350 тысяч человек воспользовались бесплатным проездом в новогодние праздники в Екатеринбурге
14:02 В Тавде многодетная мать вынуждена жить в разрушающемся доме
13:46 Под Нижним Тагилом при столкновении трёх машин пострадали шесть человек
12:49 На фестивале «Медный цветок» в Верхней Пышме покажут 89 фильмов из 19 стран
12:17 СМИ сообщают о нападении на сотрудника мэрии в Среднеуральске
12:01 Глава СК потребовал доклад о травмировании ребёнка в Основинском парке Екатеринбурга
11:18 В микрорайоне Кольцово несколько домов остались без отопления
10:41 Виновнику резонансного ДТП на Малышева в Екатеринбурге отказали в досрочном освобождении
10:07 Возле свердловского посёлка Марамзино на ночь наполовину закроют железнодорожный переезд
09:34 Верхней Пышме присвоили звание «Город трудовой доблести»
09:23 Жителям нижнетагильской Вагонки улучшили мобильную связь
21:09 Екатеринбуржские родители продолжают отстаивать право детей на полное среднее образование
19:54 Пожарные Свердловской области за прошлые сутки побороли 15 пожаров
19:32 Не доехавший до Первоуральска груз обойдётся в 200 тысяч страховой компании
19:00 Метелью и гололедицей пугают уральских автомобилистов
18:47 Быль о советских сказочниках расскажут в Белинке
17:41 В Екатеринбурге вырос спрос на запчасти китайской Chery
16:48 В Уральском филиале Пушкинского музея прокомментировали слухи о переезде
16:20 В уральской столице прошла забастовка таксистов
15:35 После жалоб студентов екатеринбургского железнодорожного университета на грязь в общежитии прокуратура начала проверку
15:10 Бастрыкин поручил проверить свердловский посёлок Хрустальный после сообщений о разливе сточных вод
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK