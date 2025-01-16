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В Ревде с признаками отравления бытовым газом попала женщина с двумя детьми
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Ревде женщина с двумя детьми надышалась бытовым газом и попала в больницу. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 16 января 2025 года, в 00.21 на пульт оперативных служб поступила информации о том, что в больницу доставили женщину и двух детей, 2018 и 2022 годов рождения, с признаками отравления бытовым газом. После обследования подозрения подтвердились.
В настоящий момент состояние детей оценивается как удовлетворительное. О состоянии их матери пока ничего не сообщается.
Сейчас прокуратура Ревды намерена выяснить, как проводилась проверка вентиляции и газового оборудования в квартире, в которой проживает семья.
Известно, что семья, о которой идёт речь, благополучная, на учёте в органах системы профилактики не состоит.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 16 января 2025 года, в 00.21 на пульт оперативных служб поступила информации о том, что в больницу доставили женщину и двух детей, 2018 и 2022 годов рождения, с признаками отравления бытовым газом. После обследования подозрения подтвердились.
В настоящий момент состояние детей оценивается как удовлетворительное. О состоянии их матери пока ничего не сообщается.
Сейчас прокуратура Ревды намерена выяснить, как проводилась проверка вентиляции и газового оборудования в квартире, в которой проживает семья.
Известно, что семья, о которой идёт речь, благополучная, на учёте в органах системы профилактики не состоит.
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