На фестивале «Медный цветок» в Верхней Пышме покажут 89 фильмов из 19 стран





– рассказали организаторы фестиваля. «В 18.00 начнут работу фотозоны, интерактивные площадки, будет звучать живая музыка. Желающие смогут посетить выставку рисунков "Моя киносемья". В 18.30 стартует церемония открытия, во время которой зрителям представят мероприятия кинофестиваля и покажут фильм "Портрет из Делфта" юного режиссера Даниила Франгяна. Также в программе – шоу барабанщиц и другие музыкальные подарки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уже завтра, 17 января, в Верхней Пышме начнётся IV сезон Международного молодёжного кинофестиваля «Медный цветок», на котором будут представлены 89 фильмов из 19 стран. Их будут показывать целую неделю. Также для гостей будут проводить мастер-классы и творческие встречи.Открытие фестиваля пройдёт завтра в кинотеатре «Киноград» (Верхняя Пышма, ул. Чистова, 2). Он проводится при поддержке фонда «Достойным – лучшее» и Президентского фонда культурных инициатив.В числе почётных гостей и жюри фестиваля заслуженная артистка России Оксана Сташенко, искусствовед и признанный деятель культуры Любовь Кочарина, а также режиссёр игрового короткометражного кино Владислав Емелин.Фестиваль продлится до 25 января. В последний день «Медного цветка» станут известны победители в двух возрастных категориях – «до 18 лет» и «старше 18 лет». Жюри выберут лучший анимационный, документальный, драматический и короткометражный фильм. Финалисты получат главный приз фестиваля – «Медный цветок», специально «выращенный» в цехе электролиза АО «Уралэлектромедь».До этого на протяжении всей недели будут проходить кинопоказы, мастер-классы, воркшопы, творческие встречи.