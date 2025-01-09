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На фестивале «Медный цветок» в Верхней Пышме покажут 89 фильмов из 19 стран

12.49 Четверг, 16 января 2025
Фото предоставлено организаторами фестиваля
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Уже завтра, 17 января, в Верхней Пышме начнётся IV сезон Международного молодёжного кинофестиваля «Медный цветок», на котором будут представлены 89 фильмов из 19 стран. Их будут показывать целую неделю. Также для гостей будут проводить мастер-классы и творческие встречи.

Открытие фестиваля пройдёт завтра в кинотеатре «Киноград» (Верхняя Пышма, ул. Чистова, 2). Он проводится при поддержке фонда «Достойным – лучшее» и Президентского фонда культурных инициатив.

«В 18.00 начнут работу фотозоны, интерактивные площадки, будет звучать живая музыка. Желающие смогут посетить выставку рисунков "Моя киносемья". В 18.30 стартует церемония открытия, во время которой зрителям представят мероприятия кинофестиваля и покажут фильм "Портрет из Делфта" юного режиссера Даниила Франгяна. Также в программе – шоу барабанщиц и другие музыкальные подарки»,

– рассказали организаторы фестиваля.


В числе почётных гостей и жюри фестиваля заслуженная артистка России Оксана Сташенко, искусствовед и признанный деятель культуры Любовь Кочарина, а также режиссёр игрового короткометражного кино Владислав Емелин.

Фестиваль продлится до 25 января. В последний день «Медного цветка» станут известны победители в двух возрастных категориях – «до 18 лет» и «старше 18 лет». Жюри выберут лучший анимационный, документальный, драматический и короткометражный фильм. Финалисты получат главный приз фестиваля – «Медный цветок», специально «выращенный» в цехе электролиза АО «Уралэлектромедь».

До этого на протяжении всей недели будут проходить кинопоказы, мастер-классы, воркшопы, творческие встречи.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:18 В микрорайоне Кольцово несколько домов остались без отопления
10:41 Виновнику резонансного ДТП на Малышева в Екатеринбурге отказали в досрочном освобождении
10:07 Возле свердловского посёлка Марамзино на ночь наполовину закроют железнодорожный переезд
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09:23 Жителям нижнетагильской Вагонки улучшили мобильную связь
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17:41 В Екатеринбурге вырос спрос на запчасти китайской Chery
16:48 В Уральском филиале Пушкинского музея прокомментировали слухи о переезде
16:20 В уральской столице прошла забастовка таксистов
15:35 После жалоб студентов екатеринбургского железнодорожного университета на грязь в общежитии прокуратура начала проверку
15:10 Бастрыкин поручил проверить свердловский посёлок Хрустальный после сообщений о разливе сточных вод
14:33 Команда Большой уральской тропы объявила о начале фотоконкурса, посвящённого Уралу
13:33 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребёнка в Основинском парке
13:21 В деревне Сарсы Первые Красноуфимского района Hyundai переехал мужчину
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