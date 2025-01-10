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Возле свердловского посёлка Марамзино на ночь наполовину закроют железнодорожный переезд
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ночь с 16 на 17 января на 55-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган», рядом с посёлком Марамзино, наполовину закроют железнодорожный переезд. Движение там будет организовано в одностороннем порядке. Помогать водителям будет регулировщик.
Об этом сообщает Уралуправтодор. Ограничения начнут действовать сегодня вечером, в 20.00, и продлятся до завтрашнего утра, до 05.00.
Такие меры необходимы для ремонта железнодорожного переезда.
Об этом сообщает Уралуправтодор. Ограничения начнут действовать сегодня вечером, в 20.00, и продлятся до завтрашнего утра, до 05.00.
Такие меры необходимы для ремонта железнодорожного переезда.
«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута»,
– сказали дорожники.
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