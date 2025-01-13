Не доехавший до Первоуральска груз обойдётся в 200 тысяч страховой компании

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В крупную сумму вылилась для страховой компании потеря груза, отправленного из Сочи в Первоуральск.Отправленных транспортной компанией вещей не досчитался гражданин России, который высылал из Сочи в Первоуральск более 20 коробок с техникой, стеклом, книгами, посудой и канцелярией. Договор о доставке он заключал с транспортной компанией «Правобережная» и — словно предчувствуя неладное — застраховал груз на сумму 350 тысяч рублей в страховой компании «Энергогарант».При выдаче в Первоуральске действительно обнаружилась недостача. Часть груза, включая звуковое оборудование, коммутацию, канцелярские принадлежности и посуду, была утеряна, а экран монитора оказался поврежден. Общая стоимость утраченных и испорченных вещей составила 236 тысяч рублей. Страховая компания признала случай страховым, но выплатила отправителю лишь 99 664 рубля, сославшись на результаты собственной экспертизы.Не согласившись с размером возмещения, гражданин обратился в Первоуральский городской суд с требованием взыскать оставшуюся сумму — 136 336 рублей, а также штраф за нарушение прав потребителя в размере 50% от присужденной суммы. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении его требований. Зато Свердловский областной суд, куда поступила апелляционная жалоба, встал на сторону истца, отметив, что страховщик до оформления договора не проводил независимую экспертизу для определения стоимости имущества.Судебная коллегия по гражданским делам областного суда изменила решение суда первой инстанции. Страховая компания обязана выплатить Николаю оставшуюся сумму возмещения и штраф в размере 67 168 рублей. В результате общая сумма выплат составила более 200 тысяч рублей.