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В Уральском филиале Пушкинского музея прокомментировали слухи о переезде

16.48 Среда, 15 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Уральском филиале Пушкинского музея, комментируя слухи о переезде музея из старинного особняка, сообщили, что филиал остаётся на Добролюбова до конца февраля 2025 года.

«До конца февраля 2025 года Уральский филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина работает на Добролюбова, 19А. До 20 февраля здесь открыт проект Олеси Фрич "Призрачный статус", идут события публичной программы. Всё анонсируем в соцсетях»,

– сообщили в музее.


Ранее в СМИ появилась информация о том, что филиал музея хотят перевезти в Сити-Центр» на Ленина, 50.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:20 В уральской столице прошла забастовка таксистов
15:35 После жалоб студентов екатеринбургского железнодорожного университета на грязь в общежитии прокуратура начала проверку
15:10 Бастрыкин поручил проверить свердловский посёлок Хрустальный после сообщений о разливе сточных вод
14:33 Команда Большой уральской тропы объявила фотоконкурс об Урале
13:33 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребёнка в Основинском парке
13:21 В деревне Сарсы Первые Красноуфимского района Hyundai переехал мужчину
13:03 СМИ сообщают о массовом увольнении кондукторов в Екатеринбурге
11:59 На 66 миллионов рублей закупили технику для Уральской авиабазы
11:32 В метрополитене Екатеринбурга закрывают кассы
10:54 В екатеринбургском суде рассмотрят дело о серии телефонных краж в автобусах
10:31 Глава СК заинтересовался ситуацией с «закрытием школы» в свердловском селе Беляковское
10:05 Под Серовом столкнулись два грузовика
09:34 На 75 тысяч штрафовали банк за навязчивые звонки свердловчанке с напоминанием о долге
21:40 Житель Волгограда призвал к ответственности уральский банк за спам-звонок
21:00 Почти 9 с половиной тысяч нарушений пресекли на свердловских дорогах на прошлой неделе
20:20 В федеральное издание о Великой Отечественной включат материал о преподавателях УрГАХУ
19:48 В понедельник по Свердловской области прокатилось 14 пожаров
19:46 На экскурсию в Шадринск приглашают екатеринбуржцев
17:39 В Нижнем Тагиле за детьми бегала неадекватная женщина
17:26 Голый мужчина напугал жителей Асбестовского переулка в Екатеринбурге
17:11 38% екатеринбуржцев отдают ненужные вещи родным и знакомым
16:25 В Екатеринбурге ребёнок сломал позвоночник во время игр на горке в Основинском парке
16:12 В екатеринбургском посёлке Исток построят четыре новые улицы
15:11 Екатеринбург занял 197 место в рейтинге городов мира по индексу преступности
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