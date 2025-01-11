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В Уральском филиале Пушкинского музея прокомментировали слухи о переезде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Уральском филиале Пушкинского музея, комментируя слухи о переезде музея из старинного особняка, сообщили, что филиал остаётся на Добролюбова до конца февраля 2025 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что филиал музея хотят перевезти в Сити-Центр» на Ленина, 50.
«До конца февраля 2025 года Уральский филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина работает на Добролюбова, 19А. До 20 февраля здесь открыт проект Олеси Фрич "Призрачный статус", идут события публичной программы. Всё анонсируем в соцсетях»,
– сообщили в музее.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что филиал музея хотят перевезти в Сити-Центр» на Ленина, 50.
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