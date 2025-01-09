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После жалоб студентов екатеринбургского железнодорожного университета на грязь в общежитии прокуратура начала проверку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После того, как студенты Уральского государственного университета путей сообщении пожаловались в СМИ на грязь и насекомых в общежитии, в транспортной прокуратуре пообещали всё проверить.
Перед этим издание Е1 опубликовало фотографии из туалетов общежития, на которых видны переполненные мусорные пакеты и грязные раковины. По словам студентов, мусор никто не выносит. Наводить порядок предлагают самим учащимся, но они отказываются, отвечая, что «приехали жить и учиться».
В самом УрГУПС проблему с уборкой в общежитиях не комментировали.
«Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства»,
– сообщили в ведомстве.
Перед этим издание Е1 опубликовало фотографии из туалетов общежития, на которых видны переполненные мусорные пакеты и грязные раковины. По словам студентов, мусор никто не выносит. Наводить порядок предлагают самим учащимся, но они отказываются, отвечая, что «приехали жить и учиться».
В самом УрГУПС проблему с уборкой в общежитиях не комментировали.
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