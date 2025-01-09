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Полевскую «Спецмонтажконструкцию» наказали за использование нелицензионного софта

19.48 Понедельник, 13 января 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
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На предприятии ООО «Спецмонтажконструкция» из Полевского обнаружили использование нелицензионного программного обеспечения. Речь идет о комплексе программ для электронно-вычислительных машин 1С: Предприятие 7.7., принадлежащем ООО «1С». Общая стоимость этих программ составила 395 тысяч рублей.

Компания «1С» обратилась в Полевской городской суд с иском, требуя взыскать компенсацию в размере двукратной стоимости программного обеспечения, то есть 790 тысяч рублей. Изначально ответчиками выступили ООО «Спецмонтажконструкция» и его директор. Однако, суд счёл ответственным только предприятие и постановил взыскать компенсацию именно с него.

Решение суда не удовлетворило ни истца, ни ответчика. Компания «1С» подала апелляцию, настаивая на солидарной ответственности, поскольку вина директора предприятия была установлена ранее. Ответчик же утверждал, что правообладатель не понес реального ущерба и просил отменить решение суда.

Свердловский областной суд, рассмотрев оба апелляционных заявления, изменил решение суда первой инстанции. Вина обоих ответчиков в использовании нелицензионного ПО была подтверждена, поэтому компенсацию постановили взыскать солидарно с ООО «Спецмонтажконструкция» и его директора. Теперь они обязаны выплатить правообладателю 790 тысяч рублей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:07 Коуровской обсерватории исполнилось 60 лет
19:48 Полевскую «Спецмонтажконструкцию» наказали за использование нелицензионного софта
19:09 «Зооспас» передал в екатеринбургскую ветклинику кошку с оторванным хвостом
18:40 Протест прокурора помог устранить нарушение в нормативном акте Пелыма
17:25 Из-за тёплой зимы жители Свердловской области могут остаться без крещенских купаний
17:11 Свердловская область вошла в топ-10 популярных направлений у путешественников в новогодние праздники
16:24 Прокуратура начала проверку в связи с закрытием школы в свердловском селе Беляковское
15:56 В отставку ушёл министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов
15:42 В УрФУ признали, что студенты столкнулись с техническими проблемами на онлайн-экзаменах
15:33 В свердловском селе Беляковское закрыли единственную школу
14:48 Более 100 миллионов рублей выделяют свердловские власти на борьбу с браконьерами
14:18 У друга свердловского чиновника нашли нарколабораторию
13:19 За драку с трагичным исходом будут судить жителя свердловского посёлка Лосиный
12:08 Пропавшего больше месяца назад шестилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли
11:59 В Свердловской области откроется 11 пунктов приёма старых елей
11:16 В Свердловской области нашли конфеты с психотропными грибами
10:55 Екатеринбурженка сменила имя и фамилию, лишь бы не платить алименты
09:59 Небольшой снег обещают синоптики в Свердловской области
09:29 Глава СК потребовал доклад о детсаду в Богдановиче, где дважды травмировалась девочка
08:42 В Екатеринбурге второй месяц ищут шестилетнего мальчика
18:20 В Каменске-Уральском в течение трёх дней будут периодически отключать электричество
17:05 Жители Тавды восемь лет ждут расселения аварийного дома
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