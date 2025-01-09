Полевскую «Спецмонтажконструкцию» наказали за использование нелицензионного софта

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На предприятии ООО «Спецмонтажконструкция» из Полевского обнаружили использование нелицензионного программного обеспечения. Речь идет о комплексе программ для электронно-вычислительных машин 1С: Предприятие 7.7., принадлежащем ООО «1С». Общая стоимость этих программ составила 395 тысяч рублей.Компания «1С» обратилась в Полевской городской суд с иском, требуя взыскать компенсацию в размере двукратной стоимости программного обеспечения, то есть 790 тысяч рублей. Изначально ответчиками выступили ООО «Спецмонтажконструкция» и его директор. Однако, суд счёл ответственным только предприятие и постановил взыскать компенсацию именно с него.Решение суда не удовлетворило ни истца, ни ответчика. Компания «1С» подала апелляцию, настаивая на солидарной ответственности, поскольку вина директора предприятия была установлена ранее. Ответчик же утверждал, что правообладатель не понес реального ущерба и просил отменить решение суда.Свердловский областной суд, рассмотрев оба апелляционных заявления, изменил решение суда первой инстанции. Вина обоих ответчиков в использовании нелицензионного ПО была подтверждена, поэтому компенсацию постановили взыскать солидарно с ООО «Спецмонтажконструкция» и его директора. Теперь они обязаны выплатить правообладателю 790 тысяч рублей.