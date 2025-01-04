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Более 100 миллионов рублей выделяют свердловские власти на борьбу с браконьерами

14.48 Понедельник, 13 января 2025
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
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Более 100 миллионов рублей пойдут на борьбу с браконьерством в лесах Свердловской области. Именно столько выделяют из областного бюджета на оплату труда охотинспекторов и приобретение для них техники, сообщает департамент информполитики региона.

По словам директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области Александра Кузнецова, в 2025 году автопарк охотинспекторов увеличится на семь снегоходов и три внедорожника.

«Так мы повысим мобильность специалистов, которые выявляют нарушителей законодательства. Борьба с браконьерством и сохранение популяций животных в уральских лесах – наша первоочередная задача»,

– подчеркнул Кузнецов.


Также в зимнее время снегоходы, которые закупят для охотинспекторов, планируют использовать для подсчёта диких животных. Мониторинг охотничьих ресурсов проводится ежегодно в зимнее время, чтобы подсчитывать животных по оставленным на снегу следам.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:24 Прокуратура начала проверку в связи с закрытием школы в свердловском селе Беляковское
15:56 В отставку ушёл министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов
15:42 В УрФУ признали, что студенты столкнулись с техническими проблемами на онлайн-экзаменах
15:33 В свердловском селе Беляковское закрыли единственную школу
14:48 Более 100 миллионов рублей выделяют свердловские власти на борьбу с браконьерами
14:18 У друга свердловского чиновника нашли нарколабораторию
13:19 За драку с трагичным исходом будут судить жителя свердловского посёлка Лосиный
12:08 Пропавшего больше месяца назад шестилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли
11:59 В Свердловской области откроется 11 пунктов приёма старых елей
11:16 В Свердловской области нашли конфеты с психотропными грибами
10:55 Екатеринбурженка сменила имя и фамилию, лишь бы не платить алименты
09:59 Небольшой снег обещают синоптики в Свердловской области
09:29 Глава СК потребовал доклад о детсаду в Богдановиче, где дважды травмировалась девочка
08:42 В Екатеринбурге второй месяц ищут шестилетнего мальчика
18:20 В Каменске-Уральском в течение трёх дней будут периодически отключать электричество
17:05 Жители Тавды восемь лет ждут расселения аварийного дома
16:57 Стоимость развязки на «Калине» в Екатеринбурге увеличилась, а сроки ввода — сдвинулись
16:43 В Екатеринбурге задержали водителя и пассажира на угнанном ВАЗ после погони со стрельбой
16:05 В Екатеринбурге вместо ТЦ «Дирижабль» планируют построить квартал со смешанной застройкой
14:29 Рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задерживаются из-за снегопада
13:50 В Свердловской области в январские каникулы спасены 51 человек
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