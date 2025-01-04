Более 100 миллионов рублей выделяют свердловские власти на борьбу с браконьерами





– подчеркнул Кузнецов. «Так мы повысим мобильность специалистов, которые выявляют нарушителей законодательства. Борьба с браконьерством и сохранение популяций животных в уральских лесах – наша первоочередная задача»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Более 100 миллионов рублей пойдут на борьбу с браконьерством в лесах Свердловской области. Именно столько выделяют из областного бюджета на оплату труда охотинспекторов и приобретение для них техники, сообщает департамент информполитики региона.По словам директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области Александра Кузнецова, в 2025 году автопарк охотинспекторов увеличится на семь снегоходов и три внедорожника.Также в зимнее время снегоходы, которые закупят для охотинспекторов, планируют использовать для подсчёта диких животных. Мониторинг охотничьих ресурсов проводится ежегодно в зимнее время, чтобы подсчитывать животных по оставленным на снегу следам.