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Более 100 миллионов рублей выделяют свердловские власти на борьбу с браконьерами
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Более 100 миллионов рублей пойдут на борьбу с браконьерством в лесах Свердловской области. Именно столько выделяют из областного бюджета на оплату труда охотинспекторов и приобретение для них техники, сообщает департамент информполитики региона.
По словам директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области Александра Кузнецова, в 2025 году автопарк охотинспекторов увеличится на семь снегоходов и три внедорожника.
Также в зимнее время снегоходы, которые закупят для охотинспекторов, планируют использовать для подсчёта диких животных. Мониторинг охотничьих ресурсов проводится ежегодно в зимнее время, чтобы подсчитывать животных по оставленным на снегу следам.
По словам директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области Александра Кузнецова, в 2025 году автопарк охотинспекторов увеличится на семь снегоходов и три внедорожника.
«Так мы повысим мобильность специалистов, которые выявляют нарушителей законодательства. Борьба с браконьерством и сохранение популяций животных в уральских лесах – наша первоочередная задача»,
– подчеркнул Кузнецов.
Также в зимнее время снегоходы, которые закупят для охотинспекторов, планируют использовать для подсчёта диких животных. Мониторинг охотничьих ресурсов проводится ежегодно в зимнее время, чтобы подсчитывать животных по оставленным на снегу следам.
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