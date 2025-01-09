Екатеринбурженка сменила имя и фамилию, лишь бы не платить алименты





– добавили в ГУФССП. «Должница пообещала, что официально трудоустроится и начнет погашать долг по алиментам, аргументировав тем, что новое имя – новая жизнь. Даже спросила какие нужны документы для восстановления в родительских правах, но позже похоже отказалась от этой идеи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбургские приставы отыскали жительницу уральской столицы, которая задолжала своему сыну более 2 миллионов рублей алиментов.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областного ГУФССП, 44-летняя мать долго не могли найти из-за того, что она часто меняла место жительство и фамилию, и в последний раз не только фамилию, но и имя. Так, она из Валентины превратилась в Валерию, и взяла фамилию, которую придумала с последним супругом, взявшим её новую фамилию себе при вступлении брак.Однако скрыться от судебным приставов ей всё равно не удалось. Они нашли женщину и составили на ней протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Позже суд назначил ей 40 часов обязательных работ.