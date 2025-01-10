Возрастное ограничение 18+
Небольшой снег обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют в Свердловской области в ближайшие дни, вплоть до среды, небольшой снег.
Сегодня, 13 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днём -5...0°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, днём -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 14 января, в регионе тоже небольшой снег. Ночью на юге -9...-4°C, на севере -14...-9°C. Днём -6...-1°C, на крайнем севере до -10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала без осадков. Ночью -6...-4°C, днём -3...-1°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 15 января, в области также небольшой снег. Ночью -10...-5°C, днём -8...-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ночью -7...-5°C, днём -5...-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 13 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днём -5...0°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, днём -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 14 января, в регионе тоже небольшой снег. Ночью на юге -9...-4°C, на севере -14...-9°C. Днём -6...-1°C, на крайнем севере до -10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала без осадков. Ночью -6...-4°C, днём -3...-1°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 15 января, в области также небольшой снег. Ночью -10...-5°C, днём -8...-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ночью -7...-5°C, днём -5...-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию