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Температурные качели прогнозируется синоптиками в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В выходные в Свердловской области ожидаются сильные перепады температуры: от +2°C днём и до -7°C и -21°C на крайнем севере ночью.
В субботу, 11 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью -7...-2°C, на севере до -12°C. Днём -4...+1°C, на севере до -9°C. Ветер 3-8 м/сек, ночью местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ночью -4...-2°C, днём около 0°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 12 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью -6...-1°C, на крайнем севере -21...-16°C. Днём -3...+2°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -3...-1°C, днём около 0°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 11 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью -7...-2°C, на севере до -12°C. Днём -4...+1°C, на севере до -9°C. Ветер 3-8 м/сек, ночью местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ночью -4...-2°C, днём около 0°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 12 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью -6...-1°C, на крайнем севере -21...-16°C. Днём -3...+2°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -3...-1°C, днём около 0°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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01 января 2025