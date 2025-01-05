Возрастное ограничение 18+

Температурные качели прогнозируется синоптиками в Свердловской области

17.46 Пятница, 10 января 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В выходные в Свердловской области ожидаются сильные перепады температуры: от +2°C днём и до -7°C и -21°C на крайнем севере ночью.

В субботу, 11 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью -7...-2°C, на севере до -12°C. Днём -4...+1°C, на севере до -9°C. Ветер 3-8 м/сек, ночью местами порывы до 13 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ночью -4...-2°C, днём около 0°C. Ветер 3-8 м/сек.

В воскресенье, 12 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью -6...-1°C, на крайнем севере -21...-16°C. Днём -3...+2°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -3...-1°C, днём около 0°C. Ветер 3-8 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге зафиксировано самое теплое 4 января за 145 лет
05 января 2025
В Екатеринбурге несколько дней будет плюсовая температура
01 января 2025
В Свердловской области ожидаются сильный снегопад и гололедица
05 января 2025
В воскресенье с улиц Екатеринбурга снег убирали почти 350 бюджетников
06 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Арамили вложил свою зарплату в ремонт библиотеки, директором которой его назначили

Вечерние ведомости взяли интервью у общественника, ставшего сначала депутатом, а затем ещё и директором библиотеки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:25 Родственникам погибшего на железной дороге молодого человека выплатят компенсацию
19:07 На трассе Пермь – Екатеринбург движение пущено в реверсивном режиме
18:53 В Екатеринбурге выявлены нарушения при содержании дорог зимой
17:46 Температурные качели прогнозируется синоптиками в Свердловской области
17:33 В Екатеринбурге суд встал на сторону боровшихся против точечной застройки жителей Пионерского
17:10 Спрос на услуги прачечных в Екатеринбурге за год вырос более чем в четыре раза
16:53 В свердловском сервелате обнаружили антибиотики
16:07 В Артёмовском 15-летняя девочка ушла гулять и не вернулась
15:50 Суд оставил главу Артёмовского городского округа под стражей
15:18 Спасатели напомнили о четырёх опасных водоёмах Свердловской области
13:59 СМИ сообщают о напряжённом разговоре по телефону перед покушением на убийство детей в Красноуральске
13:32 Уральские учёные предложили перерабатывать пластик с помощью радиации
13:02 В Нижнем Тагиле будут судить местную жительницу за осквернение символа воинской славы
12:07 У порезавшей детей и покончившей с собой матери из Красноуральска были долги
11:41 На Арамильском тракте на Chevrolet Aveo разбилась 26-летняя девушка
11:16 В Красноуральске возбудили уголовное дело о покушении на убийство детей
10:50 СМИ сообщают о порезавшей детей и покончившей с собой матери в Красноуральске
10:45 Попавший в ДТП грузовик на трассе Пермь – Екатеринбург полностью перекрыл дорогу
10:02 Глава СК заинтересовался делом сбившего пенсионерку екатеринбургского полицейского
09:33 В Белоярском районе женщину насмерть сбила «Газель»
20:58 МЧС Свердловской области подсчитало новогодние происшествия
20:38 Авито запустил интерактивную карту для утилизации новогодних ёлок
20:15 На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в ДТП погибли люди
19:52 «Арктическое» кино подморозит размякших от необычно тёплого января екатеринбуржцев
19:07 Свердловчанка выиграла суд против мобильного оператора за невыгодный тариф
18:44 Охранников «Гринвича» после инцидента с «вандалом» проверят следователи
Все новости Свердловской области
16:14 В Красноярском крае задержали семерых участников псевдорелигиозной организации
14:27 В Курске подросток напал на школу и попытался устроить пожар
11:35 В Гатчине мощный пожар на территории завода по производству ацетона
10:42 Власти США назвали пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата
10:12 В Анапе ищут способы борьбы с крошкой мазута на побережье
18:47 HR-специалисты прошли «крикотерапию» в Москве
17:26 Россиянам напомнили, что во время новогодних праздников резко увеличивается количество квартирных краж
15:31 Рассказывать о своём опыте и делиться советами будут московские компании в Клубе работодателей
14:54 Авито поддержит волонтеров, ликвидирующих последствия разлива мазута в Черном море
16:55 Красноярцев предостерегли от покупки известной марки шпрот после случаев ботулизма в Екатеринбурге
20:18 «Хочется движухи». Главные цитаты с прямой линии Путина
13:53 Депутата из «Единой России» арестовали за предложение адвокату заключить фиктивный контракт с Минобороны
16:41 Рынок рекламы в РФ восстановился, но онлайн-инвентарь пока в дефиците, считают эксперты
13:36 На Кубани нефтепродукты вынесло на берег курортной зоны после крушения танкеров
16:39 В ВС России сформируют «войска беспилотных систем»
14:33 При крушении танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут
13:53 МЧС: все 14 человек с танкера «Волгонефть 239» эвакуированы
13:25 В РФ курьеры получают в пять раз больше, чем учителя начальных классов
12:02 Омск победил в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
11:01 В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя
10:46 МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
12:06 В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
Все новости России и мира
19:25 Родственникам погибшего на железной дороге молодого человека выплатят компенсацию
19:07 На трассе Пермь – Екатеринбург движение пущено в реверсивном режиме
18:53 В Екатеринбурге выявлены нарушения при содержании дорог зимой
17:46 Температурные качели прогнозируется синоптиками в Свердловской области
17:33 В Екатеринбурге суд встал на сторону боровшихся против точечной застройки жителей Пионерского
17:10 Спрос на услуги прачечных в Екатеринбурге за год вырос более чем в четыре раза
16:53 В свердловском сервелате обнаружили антибиотики
16:07 В Артёмовском 15-летняя девочка ушла гулять и не вернулась
15:50 Суд оставил главу Артёмовского городского округа под стражей
15:18 Спасатели напомнили о четырёх опасных водоёмах Свердловской области
13:59 СМИ сообщают о напряжённом разговоре по телефону перед покушением на убийство детей в Красноуральске
13:32 Уральские учёные предложили перерабатывать пластик с помощью радиации
13:02 В Нижнем Тагиле будут судить местную жительницу за осквернение символа воинской славы
12:07 У порезавшей детей и покончившей с собой матери из Красноуральска были долги
11:41 На Арамильском тракте на Chevrolet Aveo разбилась 26-летняя девушка
11:16 В Красноуральске возбудили уголовное дело о покушении на убийство детей
10:50 СМИ сообщают о порезавшей детей и покончившей с собой матери в Красноуральске
10:45 Попавший в ДТП грузовик на трассе Пермь – Екатеринбург полностью перекрыл дорогу
10:02 Глава СК заинтересовался делом сбившего пенсионерку екатеринбургского полицейского
09:33 В Белоярском районе женщину насмерть сбила «Газель»
20:58 МЧС Свердловской области подсчитало новогодние происшествия
20:38 Авито запустил интерактивную карту для утилизации новогодних ёлок
20:15 На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в ДТП погибли люди
19:52 «Арктическое» кино подморозит размякших от необычно тёплого января екатеринбуржцев
19:07 Свердловчанка выиграла суд против мобильного оператора за невыгодный тариф
18:44 Охранников «Гринвича» после инцидента с «вандалом» проверят следователи
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK