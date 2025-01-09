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В Екатеринбурге суд встал на сторону боровшихся против точечной застройки жителей Пионерского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 10 января, судья арбитражного суда Свердловской области Анастасия Глухих вынесла решение в пользу жителей Пионерского, которые боролись против строительства 32-этажки во дворе вместо обещанного спортивного центра.
Анастасия Глухих полностью удовлетворила иск прокуратуры к областному министерству по управлению госимуществом и ООО «Специализированный застройщик «Астон. История». Таким образом, сделка между двумя этими ответчиками по приобретению участка признана незаконной. Если им не удастся успешно оспорить решение в апелляции, стройку 32-этажного жилого дома придётся отменить.
В суде прокуратура настаивала, что общая жилая площадь высотки будет несоразмерна площади участка, а также на том, что строительство нарушит права жителей соседних домов. Представители «Астона» и МУГИСО в это время заявляли, что будущее здание соответствует всем нормам, и его появление на участке во дворах на Советской законно, пишет It's My City.
ООО «Специализированный застройщик "Астон. История» на 100% принадлежит ООО «Астон. Екатеринбург». В свою очередь ООО «Астон. Екатеринбург» на 75% принадлежит ООО «Группа Астон» новосибирского банкира Игоря Кима, 15% владеет Юлия Трапезникова (предположительно, супруга Вячеслава Трапезникова), оставшимися 10% – бизнесмен Константин Дроздов.
Напомним, что после недовольства жильцов точечной застройкой, судебного иска прокуратуры и реакции главы СКР Александра Бастрыкина директор ООО «Астон. Екатеринбург» ушёл со своего поста. Позже стало известно, что из-за истории с приобретением «Астоном» участка во дворах на Советской возбуждено уголовное дело – СК выяснил, что застройщик получил участок в собственность в обход процедуры торгов, что, по мнению следователей, противоречит закону.
Анастасия Глухих полностью удовлетворила иск прокуратуры к областному министерству по управлению госимуществом и ООО «Специализированный застройщик «Астон. История». Таким образом, сделка между двумя этими ответчиками по приобретению участка признана незаконной. Если им не удастся успешно оспорить решение в апелляции, стройку 32-этажного жилого дома придётся отменить.
В суде прокуратура настаивала, что общая жилая площадь высотки будет несоразмерна площади участка, а также на том, что строительство нарушит права жителей соседних домов. Представители «Астона» и МУГИСО в это время заявляли, что будущее здание соответствует всем нормам, и его появление на участке во дворах на Советской законно, пишет It's My City.
ООО «Специализированный застройщик "Астон. История» на 100% принадлежит ООО «Астон. Екатеринбург». В свою очередь ООО «Астон. Екатеринбург» на 75% принадлежит ООО «Группа Астон» новосибирского банкира Игоря Кима, 15% владеет Юлия Трапезникова (предположительно, супруга Вячеслава Трапезникова), оставшимися 10% – бизнесмен Константин Дроздов.
Напомним, что после недовольства жильцов точечной застройкой, судебного иска прокуратуры и реакции главы СКР Александра Бастрыкина директор ООО «Астон. Екатеринбург» ушёл со своего поста. Позже стало известно, что из-за истории с приобретением «Астоном» участка во дворах на Советской возбуждено уголовное дело – СК выяснил, что застройщик получил участок в собственность в обход процедуры торгов, что, по мнению следователей, противоречит закону.
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