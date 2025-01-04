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Спасатели напомнили о четырёх опасных водоёмах Свердловской области

15.18 Пятница, 10 января 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В свердловском управления МЧС напомнили о водоёмах регионах, лёд на которых остаётся опасным даже во время устоявшихся холодов. Всего их четыре.

«В Свердловской области есть четыре водоёма с нарушением температурного режима – это Белоярское, Среднеуральское, Рефтинское, Верхнетагильское водохранилища. Выход на лёд, если он установился, на этих водохранилищах крайне опасен»,

– напомнили спасатели.


Однако на сегодняшний день выход на лёд остаётся рискованным на всех водоёмах. Тому виной температурные качали, не позволяющие льду сформироваться крепким.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:41 На Арамильском тракте на Chevrolet Aveo разбилась 26-летняя девушка
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10:50 СМИ сообщают о порезавшей детей и покончившей с собой матери в Красноуральске
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10:02 Глава СК заинтересовался делом сбившего пенсионерку екатеринбургского полицейского
09:33 В Белоярском районе женщину насмерть сбила «Газель»
20:58 МЧС Свердловской области подсчитало новогодние происшествия
20:38 Авито запустил интерактивную карту для утилизации новогодних ёлок
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19:52 «Арктическое» кино подморозит размякших от необычно тёплого января екатеринбуржцев
19:07 Свердловчанка выиграла суд против мобильного оператора за невыгодный тариф
18:44 Охранников «Гринвича» после инцидента с «вандалом» проверят следователи
18:29 Студентов УрФУ отправляют на пересдачу из-за сбоев в работе браузера швейцарской разработки
18:01 Екатеринбурженка отсудила у управляющей компании за ДТП 118 тысяч рублей
17:14 У сына начальника алапаевской полиции украли телефон
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