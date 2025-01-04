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Спасатели напомнили о четырёх опасных водоёмах Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В свердловском управления МЧС напомнили о водоёмах регионах, лёд на которых остаётся опасным даже во время устоявшихся холодов. Всего их четыре.
Однако на сегодняшний день выход на лёд остаётся рискованным на всех водоёмах. Тому виной температурные качали, не позволяющие льду сформироваться крепким.
«В Свердловской области есть четыре водоёма с нарушением температурного режима – это Белоярское, Среднеуральское, Рефтинское, Верхнетагильское водохранилища. Выход на лёд, если он установился, на этих водохранилищах крайне опасен»,
– напомнили спасатели.
Однако на сегодняшний день выход на лёд остаётся рискованным на всех водоёмах. Тому виной температурные качали, не позволяющие льду сформироваться крепким.
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