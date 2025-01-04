Уральские учёные предложили перерабатывать пластик с помощью радиации





– пояснили в университете. «Материал становится легче обрабатывать, так как он начинает плавиться при более низких температурах. Это может облегчить его вторичную переработку и использование в различных сферах применения. Также под воздействием облучения проявились свойства, вероятно, ведущие к повышению рабочей температуры материала»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Учёные Уральского федерального и Уральского государственного лесотехнического университетов придумали, как можно использовать радиацию в переработке пластика. Исследователи обнаружили, что облучение меняет свойства полиэтилентерефталата (ПЭТФ), и тем самым снижает энергетические затраты на его переработку.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе УрФУ, учёные, проводившие исследования, заметили, что у образцов ПЭТФ, облучённых высокоэнергетическим электронным пучком (10 МэВ), снижается температура плавления повышается текучесть расплава.Кроме этого, исследователи уверены, что радиационная обработка опасных медицинских отходов позволит добиться их «биологической безопасности», так как после облучения оставшиеся микроорганизмы теряют способность к размножению.