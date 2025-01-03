Охранников «Гринвича» после инцидента с «вандалом» проверят следователи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку информации о возможных противоправных действиях охранников «Гринвича» в Екатеринбурге. Охранников подозревают в избиении посетителя торгового центра.До центрального Следкома информация об избиении человека охранниками «Гринвича» дошла через соцсети. Со слов потерпевшего в этих интернет-постах утверждалось, что молодого человека отвели в подсобное помещение, где, на него надели наручники, угрожали пистолетом и, наконец, избили.Разумеется, охранники задерживали посетителя не просто потому, что им захотелось развлечься. Его заподозрили в том, что он разрисовывает «Гринвич» без всякого на то разрешения. Доказательствами его предполагаемого вандализма послужили следы краски на руках и наличие баллончиков с краской в сумке.Пусть даже догадка охранников была верна, им это не давало никакого права применять к человеку насильственные действия. Именно поэтому исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко и попросили «из центра» организовать процессуальную проверку по данному факту и представить доклад в Москву.