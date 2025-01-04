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Екатеринбурженка отсудила у управляющей компании за ДТП 118 тысяч рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительница Екатеринбурга, врезавшаяся в припаркованную Lada на своей Toyota год назад, отсудила 118 тысяч рублей у УК «РЭМП-Эльмаш», которая отвечала за уборку дворовой дороги.
Как рассказали Вечерним ведомостям в областном суде, девушка не смогла преодолеть колею высотой 20 сантиметров и врезалась в чужую машину. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД не увидели в произошедшем вины водительницы, и не стали выписывать на неё протокол. Вместо этого они зафиксировали в акте недостатки дорожного покрытия. Именно этим и решила впоследствии воспользоваться екатеринбурженка, обратившаяся в суд к управляющей компании с просьбой взыскать с коммунальщиков 167 500 рублей.
Суд удовлетворил иск частично. Судья, рассматривавший дело, пришёл к выводу, что из этой истории нельзя исключить вины девушки, которая, по его мнению, неудачно выбрала скорость и сама допустила столкновение. Определив вину истца и ответчика поровну, он снизил сумму компенсации, обязав коммунальщиков выплатить 118 тысяч рублей с учётом ущерба и всех остальных расходов.
Как рассказали Вечерним ведомостям в областном суде, девушка не смогла преодолеть колею высотой 20 сантиметров и врезалась в чужую машину. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД не увидели в произошедшем вины водительницы, и не стали выписывать на неё протокол. Вместо этого они зафиксировали в акте недостатки дорожного покрытия. Именно этим и решила впоследствии воспользоваться екатеринбурженка, обратившаяся в суд к управляющей компании с просьбой взыскать с коммунальщиков 167 500 рублей.
Суд удовлетворил иск частично. Судья, рассматривавший дело, пришёл к выводу, что из этой истории нельзя исключить вины девушки, которая, по его мнению, неудачно выбрала скорость и сама допустила столкновение. Определив вину истца и ответчика поровну, он снизил сумму компенсации, обязав коммунальщиков выплатить 118 тысяч рублей с учётом ущерба и всех остальных расходов.
«Ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но безуспешно. Управляющая компания так и не смогла представить суду доказательств надлежащей уборки придомовой территории»,
– сообщили в суде.
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