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Жители Свердловской области в новогодние каникулы больше всего смотрели «Первый номер» и «Один дома»
Кадр из фильма: «Один дома»
В новогодние выходные многие смогли позволить себе расслабиться и отвлечься от будничных хлопот на фильмы и сериалы. Что сильнее всего захватило внимание жителей Свердловской области, рассказала команда онлайн-кинотеатра KION от МТС.
Так, по данным аналитиков площадки, в топе пяти самых популярных отечественных фильмов и сериалов в зимние каникулы были:
– Сериал «Первый номер»;
– Новый сезон сериала «Успешный»;
– Фильм «Зять»;
– Сериал «Жизнь по вызову»;
– Фильм «Омар в большом кино».
Среди зарубежных фильмов и сериалов больше всего смотрели:
– Фильм «Один дома»;
– Сериал «Великая»;
– Мультсериал «Леди Баг и Супер-кот»
– Фильм «Спасти Санту»;
– Мультфильм «Леди Баг и Супер-кот: Лондон. На краю времени».
А самыми популярными каналами в новогодние праздники были ТНТ, Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал и СТС.
Так, по данным аналитиков площадки, в топе пяти самых популярных отечественных фильмов и сериалов в зимние каникулы были:
– Сериал «Первый номер»;
– Новый сезон сериала «Успешный»;
– Фильм «Зять»;
– Сериал «Жизнь по вызову»;
– Фильм «Омар в большом кино».
Среди зарубежных фильмов и сериалов больше всего смотрели:
– Фильм «Один дома»;
– Сериал «Великая»;
– Мультсериал «Леди Баг и Супер-кот»
– Фильм «Спасти Санту»;
– Мультфильм «Леди Баг и Супер-кот: Лондон. На краю времени».
А самыми популярными каналами в новогодние праздники были ТНТ, Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал и СТС.
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