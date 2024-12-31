Жители Свердловской области в новогодние каникулы больше всего смотрели «Первый номер» и «Один дома»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В новогодние выходные многие смогли позволить себе расслабиться и отвлечься от будничных хлопот на фильмы и сериалы. Что сильнее всего захватило внимание жителей Свердловской области, рассказала команда онлайн-кинотеатра KION от МТС.Так, по данным аналитиков площадки, в топе пяти самых популярных отечественных фильмов и сериалов в зимние каникулы были:Среди зарубежных фильмов и сериалов больше всего смотрели:А самыми популярными каналами в новогодние праздники были ТНТ, Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал и СТС.