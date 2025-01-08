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На Белоярской АЭС приступили к плановому ремонту четвёртого энергоблока
Фото: Белоярская АЭС
Январь 2025 года на Белоярской АЭС начался с планового ремонта четвёртого энергоблока с реактором БН-800.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе атомной электростанции, 3 января энергоблок остановили для проведения перегрузки топлива и планово-предупредительного ремонта оборудования. В ходе ремонта специалисты станции загрузят в реактор свежее топливо и заменят механизм пассивной защиты реактора на новый.
Также планируется проверка и ремонт другого оборудования.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе атомной электростанции, 3 января энергоблок остановили для проведения перегрузки топлива и планово-предупредительного ремонта оборудования. В ходе ремонта специалисты станции загрузят в реактор свежее топливо и заменят механизм пассивной защиты реактора на новый.
«Будет произведена загрузка в реактор 181 тепловыделяющей сборки со свежим МОКС-топливом, замена исполнительного механизма системы пассивной защиты реактора на модернизированный и его испытания с целью подтверждения проектных характеристик»,
– уточнили на станции.
Также планируется проверка и ремонт другого оборудования.
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