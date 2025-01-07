Мамочку из Шалинского района приговорили к принудительным работам из-за невыплаченных алиментов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Шалинском районе 45-летнюю жительницу посёлка Староуткинск приговорили к принудительным работам из-за нежелания женщины платить алименты.Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в прошлом решением Шалинского районного суда осуждённая была ограничена в родительских правах, вместе с чем её обязали платить алименты на ребёнка до тех пор, пока он не достигнет возраста совершеннолетия. Однако женщина никаких мер к исполнению своих обязанностей принимать не стала.Она не только не стала заниматься поиском работы, но и не обращалась в службу занятости по вопросу трудоустройства или постановки в качестве безработной. Это привело к тому, что в июне 2024 года её привлекли к административной ответственности, но и после этого она не стала ничего менять в своей жизни. К настоящему моменту долг матери перед ребёнком превысил 500 тысяч рублей.Сначала суд назначил ей шесть месяцев лишения свободы, но потом заменил наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием 5% заработка в доход государства.Приговор пока не вступил в законную силу.