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Мамочку из Шалинского района приговорили к принудительным работам из-за невыплаченных алиментов

10.33 Четверг, 9 января 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Шалинском районе 45-летнюю жительницу посёлка Староуткинск приговорили к принудительным работам из-за нежелания женщины платить алименты.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в прошлом решением Шалинского районного суда осуждённая была ограничена в родительских правах, вместе с чем её обязали платить алименты на ребёнка до тех пор, пока он не достигнет возраста совершеннолетия. Однако женщина никаких мер к исполнению своих обязанностей принимать не стала.

Она не только не стала заниматься поиском работы, но и не обращалась в службу занятости по вопросу трудоустройства или постановки в качестве безработной. Это привело к тому, что в июне 2024 года её привлекли к административной ответственности, но и после этого она не стала ничего менять в своей жизни. К настоящему моменту долг матери перед ребёнком превысил 500 тысяч рублей.

Сначала суд назначил ей шесть месяцев лишения свободы, но потом заменил наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием 5% заработка в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:36 3,4 миллиарда рублей потратят «Россети» на обновление ЛЭП возле «путинского автобана» на Урале
17:24 В Екатеринбурге пройдёт инклюзивное занятие «Новогодний переполох» для детей
15:07 ДТП на трассе Екатеринбург – Серов: пострадали пятеро, один человек погиб
14:34 В Екатеринбурге ещё один ребёнок пропал на Эльмаше
13:49 Размер материнского капитала в Свердловской области в 2025 году превысит 170 тысяч рублей
13:35 Екатеринбуржцы предпочитают играть в FIFA и God of War
12:46 В Екатеринбурге вновь появились оранжевые абажуры Тимофея Ради
12:12 В Свердловской области ищут родственников мужчины с потерей памяти
12:11 В Свердловской области погиб человек при пожаре в жилом доме
11:19 В Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика, пропавшего на Эльмаше два дня назад
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