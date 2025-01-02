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Свердловские спасатели предупреждают о сильном снегопаде девятого января
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Завтра, 9 января, в Свердловской области ожидаются сильные снегопады с ветром до 15 метров в секунду.
В связи с этим спасатели призывают к бдительности и напоминают, что на улице стоит держаться подальше от шатких конструкций и не поставлять рядом с ними свои автомобили. Также в МЧС подчеркивают, что прятаться от ветра возле стен домов – это плохая идея.
Напомним, что в случае ЧП нужно звонить в экстренные службы по телефону «112».
В связи с этим спасатели призывают к бдительности и напоминают, что на улице стоит держаться подальше от шатких конструкций и не поставлять рядом с ними свои автомобили. Также в МЧС подчеркивают, что прятаться от ветра возле стен домов – это плохая идея.
Напомним, что в случае ЧП нужно звонить в экстренные службы по телефону «112».
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