Свердловские спасатели предупреждают о сильном снегопаде девятого января

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Завтра, 9 января, в Свердловской области ожидаются сильные снегопады с ветром до 15 метров в секунду.В связи с этим спасатели призывают к бдительности и напоминают, что на улице стоит держаться подальше от шатких конструкций и не поставлять рядом с ними свои автомобили. Также в МЧС подчеркивают, что прятаться от ветра возле стен домов – это плохая идея.Напомним, что в случае ЧП нужно звонить в экстренные службы по телефону «112».