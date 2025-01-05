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3,4 миллиарда рублей потратят «Россети» на обновление ЛЭП возле «путинского автобана» на Урале
Фото: Вечерние ведомости
75 километров ЛЭП 220 кВ «Красноуфимская – Продольная» на крайнем западе Свердловской области обновят, установив более 200 новых опор, сообщают в компании «Россети». На модернизацию направят 3,4 миллиарда рублей.
По всей длине реконструируемого участка будет смонтирован провод нового поколения с улучшенными эксплуатационными характеристиками, установлено более 8 тысяч изоляторов из закалённого стекла.
«Все материалы и оборудование произведены в России», — подчёркивают в компании.
В «Россетях» говорят, что работы обусловлены необходимостью обеспечения высокой надежности транзита и перетока мощности с Пермским краем. При этом в начале прошлого года говорилось, что реконструкция нужна для обеспечения нужд трассы М-12 (Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень). Сейчас в Красноуфимском районе строится ключевой участок этой трассы (Дюртюли – Ачит). Этот участок, в отличие от других, строится с нуля, проезд по нему будет платным.
Работы будут проходить в горной местности и поймах рек с использованием специальной техники повышенной проходимости,
— сообщили в «Россети Урал»
По всей длине реконструируемого участка будет смонтирован провод нового поколения с улучшенными эксплуатационными характеристиками, установлено более 8 тысяч изоляторов из закалённого стекла.
«Все материалы и оборудование произведены в России», — подчёркивают в компании.
В «Россетях» говорят, что работы обусловлены необходимостью обеспечения высокой надежности транзита и перетока мощности с Пермским краем. При этом в начале прошлого года говорилось, что реконструкция нужна для обеспечения нужд трассы М-12 (Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень). Сейчас в Красноуфимском районе строится ключевой участок этой трассы (Дюртюли – Ачит). Этот участок, в отличие от других, строится с нуля, проезд по нему будет платным.
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