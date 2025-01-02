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В Екатеринбурге пройдёт инклюзивное занятие «Новогодний переполох» для детей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Музей Бориса Ельцина приглашает юных гостей на занятие «Новогодний переполох», которое будет интересно детям от 10 лет, включая ребят с особенностями ментального развития, а также незрячих и слабовидящих.
На занятии участники познакомятся с новыми экспонатами музея и помогут Хранителю музея найти для них дом. В путешествии дети узнают, как заботиться о предметах прошлого, и откроют секреты их сохранения. Путь участников будет освещать волшебный фонарь Хранителя, а в финале каждый сможет смастерить собственный фонарь.
Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (909) 005-53-35 (WhatsApp, Telegram) и предъявить справку МСЭ. Гости с собаками-проводниками также смогут посетить занятие, предъявив паспорт питомца. На ресепшене 2-го этажа Ельцин Центра можно попросить миску для воды.
Занятие состоится 8 января в 14:00 в Музее Бориса Ельцина. Вход осуществляется по билетам музея, для людей с инвалидностью — бесплатно.
На занятии участники познакомятся с новыми экспонатами музея и помогут Хранителю музея найти для них дом. В путешествии дети узнают, как заботиться о предметах прошлого, и откроют секреты их сохранения. Путь участников будет освещать волшебный фонарь Хранителя, а в финале каждый сможет смастерить собственный фонарь.
Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (909) 005-53-35 (WhatsApp, Telegram) и предъявить справку МСЭ. Гости с собаками-проводниками также смогут посетить занятие, предъявив паспорт питомца. На ресепшене 2-го этажа Ельцин Центра можно попросить миску для воды.
Занятие состоится 8 января в 14:00 в Музее Бориса Ельцина. Вход осуществляется по билетам музея, для людей с инвалидностью — бесплатно.
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