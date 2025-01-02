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Сотни екатеринбуржцев традиционно начали новый год с пробежки
Коллаж: Вечерние ведомости
С пробежки начали новый 2025 год сотни екатеринбуржцев.
Традицию бегать по набережной Городского пруда заложил экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (ныне внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов), но со временем в городе возникло несколько независимых друг от друга беговых групп, которые выходят на пробежку 1 января. А спортклуб ProBike в этом году вместе с новогодним забегом устроил ещё и заезд на велосипедах. Сам Ройзман (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов) в этом году в пробежке участия не принимал — год назад он также не участвовал — из-за проблем с коленями. Но тоже ставший уже традиционным чай с пирогами, несмотря на это, всё равно организовал.
Традицию бегать по набережной Городского пруда заложил экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (ныне внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов), но со временем в городе возникло несколько независимых друг от друга беговых групп, которые выходят на пробежку 1 января. А спортклуб ProBike в этом году вместе с новогодним забегом устроил ещё и заезд на велосипедах. Сам Ройзман (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов) в этом году в пробежке участия не принимал — год назад он также не участвовал — из-за проблем с коленями. Но тоже ставший уже традиционным чай с пирогами, несмотря на это, всё равно организовал.
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