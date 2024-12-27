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Прокуратура вынесла предостережение лидеру духовного управления мусульман Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская прокуратура вынесла предостережение лидеру духовного управления мусульман Свердловской области. Предостережение в адрес Артура Мухутдинова было вынесено по поручению Генпрокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в надзорном ведомстве. Причина — заявления исламского духовенства о допустимости многожёнства, противоречащего законодательству России.
Напомним, что совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) 17 декабря принял богословское заключение, посвящённое многоженству в мусульманском сообществе России. В документе говорилось о допустимости многоженства для мужчин в ряде случаев, включая ситуации, когда супруга не может или не хочет иметь детей. При этом подчёркивалось, что ключевым условием является «справедливое и равноправное отношение мужа ко всем женам».
Однако уже 23 декабря Генеральная прокуратура направила председателю ДУМ России Равилю Гайнутдину представление в связи с этим богословским заключением. Вечером того же дня ДУМ отозвало фетву. По словам председателя Совета улемов Шамиля Аляутдинова, решение было принято с учётом реакции Генпрокуратуры и широкой общественности.
Спустя несколько дней, 27 декабря, депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина, представляющая Оренбургскую область, внесла законопроект о запрете пропаганды многожёнства.
Напомним, что совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) 17 декабря принял богословское заключение, посвящённое многоженству в мусульманском сообществе России. В документе говорилось о допустимости многоженства для мужчин в ряде случаев, включая ситуации, когда супруга не может или не хочет иметь детей. При этом подчёркивалось, что ключевым условием является «справедливое и равноправное отношение мужа ко всем женам».
Однако уже 23 декабря Генеральная прокуратура направила председателю ДУМ России Равилю Гайнутдину представление в связи с этим богословским заключением. Вечером того же дня ДУМ отозвало фетву. По словам председателя Совета улемов Шамиля Аляутдинова, решение было принято с учётом реакции Генпрокуратуры и широкой общественности.
Спустя несколько дней, 27 декабря, депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина, представляющая Оренбургскую область, внесла законопроект о запрете пропаганды многожёнства.
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