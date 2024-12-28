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В Екатеринбурге отменили плату за парковки на новогодние каникулы

12.11 Воскресенье, 29 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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С 29 декабря по 8 января муниципальные парковки Екатеринбурга станут бесплатными для всех жителей и гостей города. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Полный список стоянок, доступных в праздничные дни, можно найти на сайте «Парковочное пространство Екатеринбурга».

Как сообщает Департамент информационной политики региона, мера направлена на то, чтобы стимулировать горожан больше гулять по городу, посещать ледовые городки, катки, театры и другие праздничные мероприятия.

Напомним, что 31 декабря и 1 января проезд в метро, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга будет бесплатным. Работу метро продлят до 01:00 1 января.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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11:54 В Екатеринбурге начал действовать особый противопожарный режим на новогодние праздники
11:41 МЧС предупреждает о сильном ветре в Свердловской области
11:05 МЧС опровергло информацию о мощном взрыве под Екатеринбургом
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19:24 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хулиганстве и угрозе убийством
19:11 В Ельцин Центре к праздникам стало «Больше света»
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