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В Екатеринбурге отменили плату за парковки на новогодние каникулы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 29 декабря по 8 января муниципальные парковки Екатеринбурга станут бесплатными для всех жителей и гостей города. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Полный список стоянок, доступных в праздничные дни, можно найти на сайте «Парковочное пространство Екатеринбурга».
Как сообщает Департамент информационной политики региона, мера направлена на то, чтобы стимулировать горожан больше гулять по городу, посещать ледовые городки, катки, театры и другие праздничные мероприятия.
Напомним, что 31 декабря и 1 января проезд в метро, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга будет бесплатным. Работу метро продлят до 01:00 1 января.
Как сообщает Департамент информационной политики региона, мера направлена на то, чтобы стимулировать горожан больше гулять по городу, посещать ледовые городки, катки, театры и другие праздничные мероприятия.
Напомним, что 31 декабря и 1 января проезд в метро, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга будет бесплатным. Работу метро продлят до 01:00 1 января.
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