В Екатеринбурге отменили плату за парковки на новогодние каникулы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 29 декабря по 8 января муниципальные парковки Екатеринбурга станут бесплатными для всех жителей и гостей города. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Полный список стоянок, доступных в праздничные дни, можно найти на сайте «Парковочное пространство Екатеринбурга».Как сообщает Департамент информационной политики региона, мера направлена на то, чтобы стимулировать горожан больше гулять по городу, посещать ледовые городки, катки, театры и другие праздничные мероприятия.Напомним, что 31 декабря и 1 января проезд в метро, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга будет бесплатным. Работу метро продлят до 01:00 1 января.