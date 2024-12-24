Екатеринбуржцы покупают Samsung в подарок вдвое чаще Apple

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Покупка техники в подарок популярна среди жителей Екатеринбурга. Согласно данным опроса, 74% горожан выбирают гаджеты или бытовую технику для себя и близких. При этом предпочтения показывают, что бренд Samsung пользуется вдвое большей популярностью, чем Apple.Каждый второй респондент (58%) предпочёл Samsung, тогда как Apple выбрали лишь 21%. Мужчины чаще выбирали бренды, специализирующиеся на гаджетах, такие как Xiaomi (40%), Huawei (22%) и ASUS (21%). Женщины, напротив, отдавали предпочтение производителям бытовой техники: Bosch (32%), LG (31%), Polaris (18%), Redmond (16%) и Indesit (14%).Бюджеты на подарки у екатеринбуржцев варьируются. Самая популярная сумма — до 15 000 рублей (28% опрошенных). Категорию от 15 001 до 25 000 рублей выбрали 27%, от 20 001 до 50 000 рублей — 21%. Более 50 000 рублей готовы потратить 24% респондентов. Максимальные траты чаще планируют молодые люди 18–24 лет — в среднем 39 000 рублей.Смартфоны остаются самым желанным подарком: их хотели бы получить 55% участников опроса. На втором месте — ноутбуки (35%). Женщины чаще мечтают о бытовой технике для кухни (29%) или крупной бытовой технике (23%). Мужчины предпочитают компьютеры и мониторы (20%), беспроводные наушники (20%) и смарт-телевизоры (18%).93% жителей Екатеринбурга активно пользуются техникой, которую им когда-либо дарили.