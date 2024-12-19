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Владелец катера заплатит за несчастный случай на реке Реж
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Летом уходящего года в городе Реж произошёл случай, который привлёк внимание как местных жителей, так и правоохранительных органов. Местная 38-летняя женщина, решившая искупаться в реке Реж, попала в неприятный инцидент. Когда женщина отплыла на расстояние около 50 метров от берега, её сбил катер.
Удар оказался довольно серьёзным. Пострадавшая купальщица получила травму руки. Позже, в больнице, врачи выявили у неё частичный разрыв двуглавой мышцы и плечелучевой мышцы правой руки. После происшествия женщине пришлось пройти продолжительное лечение, включающее три месяца терапии как в больнице, так и амбулаторно.
Пострадавшая обратилась в суд, требуя компенсации морального вреда. На основании собранных прокуратурой доказательств и медицинского заключения было подтверждено, что травмы нанесли женщине не только физические, но и моральные страдания. Они были оценены в 250 тысяч рублей.
Судья вынес решение в пользу пострадавшей. Владелец катера был признан виновным и обязан выплатить компенсацию морального вреда в полном объеме, указанном в иске.
Удар оказался довольно серьёзным. Пострадавшая купальщица получила травму руки. Позже, в больнице, врачи выявили у неё частичный разрыв двуглавой мышцы и плечелучевой мышцы правой руки. После происшествия женщине пришлось пройти продолжительное лечение, включающее три месяца терапии как в больнице, так и амбулаторно.
Пострадавшая обратилась в суд, требуя компенсации морального вреда. На основании собранных прокуратурой доказательств и медицинского заключения было подтверждено, что травмы нанесли женщине не только физические, но и моральные страдания. Они были оценены в 250 тысяч рублей.
Судья вынес решение в пользу пострадавшей. Владелец катера был признан виновным и обязан выплатить компенсацию морального вреда в полном объеме, указанном в иске.
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