В минувшие выходные в Екатеринбурге проверили более тысячи иностранцев

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В полиции Екатеринбурга отчитались об итогах рейдов по мигрантам, которые проводились в минувшие выходные в Ленинском, Верх-Исетском и Железнодорожных районах.Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, за два выходных дня полицейские проверили 1084 иностранцев, из которых 352 увозили в отделение для установления личности. Из них правила въезд на территорию России (ст. 18.8 КоАП РФ) нарушили 82 человека. Ещё 3 работали без трудовых патентов (ст. 18.10 КоАП РФ), 29 человек не проходили дактилоскопию (ст. 18.11 КоАП РФ). Теперь в отношении нарушителей будет подниматься вопрос о выдворении из страны.Также в выходные было составлено 38 протоколов, касающихся нарушений общественного порядка и ПДД. Так, 4 составили за распитие алкоголя в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ), 1 – за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), 3 – за употребление наркотиков (ст. 20.1 КоАП РФ), 2 – за потерю документов (ст. 19.16 КоАП РФ), 1 – за проживании в России без документов (ст. 19.15 КоАП РФ). Остальные 27 касались нарушений ПДД.Подчеркивается, что трое, пойманных с наркотиками, были задержаны. На них возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ.