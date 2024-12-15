Возрастное ограничение 18+
В Нижних Сергах людям пришлось добивать перерасчёта за холодную воду через прокуратуру
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижних Сергах жителям домов на улицах Жукова, Отдыха и Дачная перевели перерасчёт лишь после коллективного обращения в прокуратуру.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с июля по ноябрь 2024 года МУП «Энергоресурс перевела холодное водоснабжение на резервный водопровод ради ремонтах работ, из-за чего в домах на трёх улицах начались регулярные перебои, а иногда холодная вода и вовсе отсутствовала.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с июля по ноябрь 2024 года МУП «Энергоресурс перевела холодное водоснабжение на резервный водопровод ради ремонтах работ, из-за чего в домах на трёх улицах начались регулярные перебои, а иногда холодная вода и вовсе отсутствовала.
«По требованию прокуратуры ресурсоснабжающей жителям вышеуказанных многоквартирных домов за указанный период произведен перерасчет платы за холодное водоснабжение на общую сумму свыше 117 тысяч рублей»,
– сообщили в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Депутат Госдумы Альшевских обратился в военную прокуратуру из-за плохого состояния Окружного дома офицеров ЦВО
16 декабря 2024
16 декабря 2024
Коммунальщики приостановят все ремонтные работы на время праздников в Свердловской области
20 декабря 2024
20 декабря 2024