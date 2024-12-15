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В Нижних Сергах людям пришлось добивать перерасчёта за холодную воду через прокуратуру

16.42 Вторник, 24 декабря 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Нижних Сергах жителям домов на улицах Жукова, Отдыха и Дачная перевели перерасчёт лишь после коллективного обращения в прокуратуру.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с июля по ноябрь 2024 года МУП «Энергоресурс перевела холодное водоснабжение на резервный водопровод ради ремонтах работ, из-за чего в домах на трёх улицах начались регулярные перебои, а иногда холодная вода и вовсе отсутствовала.

«По требованию прокуратуры ресурсоснабжающей жителям вышеуказанных многоквартирных домов за указанный период произведен перерасчет платы за холодное водоснабжение на общую сумму свыше 117 тысяч рублей»,

– сообщили в ведомстве.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:14 С переломом рёбер в больницу увезли пенсионера после ДТП в Каменске-Уральском
10:51 Прокуратура проконтролирует доследственную проверку из-за обнаруженных при тушении пожара двух тел в Екатеринбурге
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