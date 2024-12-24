В Екатеринбурге на год продлили перекрытие на улице Вайнера





– подсказали в администрации. «Одностороннее движение транспорта будет организовано по территории ликвидируемой платной парковки от дома № 1 на улице Вайнера до проспекта Ленина. В обратном направлении автомобилисты смогут заехать по улице Маршала Жукова, через улицу Антона Валека, а также с улицы 8 Марта в районе дома № 4»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге на год продлили сроки перекрытия чётной стороны Вайнера, на участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина.Движение там будет закрыто до 31 декабря 2025 года. Сейчас там ведётся строительство комплекса зданий, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.