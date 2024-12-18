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В Екатеринбурге после «утренника» в больницу попало девять младенцев
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге «утренник» для малышей 10-11 месяцев закончился для младенцев острой кишечной инфекцией – норовирусной инфекцией второго типа. Теперь в этой истории разбирается свердловский Роспотребнадзор.
Как уже успели выяснить специалисты ведомства, утренник был организован родителей из группы по интересам «Январяшки». Всего на празднике присутствовало 24 ребёнка и 27 взрослых. При этом у одного из малышей ещё за сутки до встречи появились симптомы болезни – рвота, жидкий стул и высокая температура, но его мама не сочла это серьёзным поводом пропустить праздник. Как раз этот ребёнок оказался одним из тех, у кого подтвердилась инфекция.
В Роспотребнадзоре также не исключают, что причиной отравления могла стать праздничная еда. На «утренник» детям заказали запечённый картофель, тарталетки с курицей, сэндвичи с индейкой, сыром и другим. Всё это, как отмечают врачи, нельзя давать детям в таком раннем возрасте.
Проверять специалисты ведомства будут обе версии. В том числе они проверят место, в котором проводился «утренник».
Как уже успели выяснить специалисты ведомства, утренник был организован родителей из группы по интересам «Январяшки». Всего на празднике присутствовало 24 ребёнка и 27 взрослых. При этом у одного из малышей ещё за сутки до встречи появились симптомы болезни – рвота, жидкий стул и высокая температура, но его мама не сочла это серьёзным поводом пропустить праздник. Как раз этот ребёнок оказался одним из тех, у кого подтвердилась инфекция.
В Роспотребнадзоре также не исключают, что причиной отравления могла стать праздничная еда. На «утренник» детям заказали запечённый картофель, тарталетки с курицей, сэндвичи с индейкой, сыром и другим. Всё это, как отмечают врачи, нельзя давать детям в таком раннем возрасте.
Проверять специалисты ведомства будут обе версии. В том числе они проверят место, в котором проводился «утренник».
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