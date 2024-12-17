На два месяца закроют движение по улице Мраморской в Екатеринбург

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге до конца февраля следующего года планируют закрыть движение по улице Мраморской. Там будут строить водопровод.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, до 28 февраля 2025 года движение будет закрыто от дома № 13 по улице Мраморской до улицы Павлодарской. Объезжать перекрытие предлагают по улицам: Дальневосточная – Самолётная – Павлодарская.На схеме движения общественного транспорта строительные работы не скажутся.