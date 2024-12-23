В «Спецавтобазе» рассказали, как будут вывозить мусор в новогодние праздники в Екатеринбурге





– ответил начальник отдела контроля качества оказания услуг по обращению с ТКО АО «Спецавтобаза» Кирилл Козионов. «Твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок при многоквартирных домах будем вывозить ежедневно с 7.00 до 23.00. На территориях, где действует помешковый сбор – по установленному графику»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Региональный оператор «Спецавтобаза» рассказал, как в новогодние праздники будет организован вывоз отходов и куда можно будет обратиться, чтобы сообщить о переполненных мусорных баках.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, работа мусоровозов в новогодние каникулы никак не изменится. То есть техника продолжит ездить по обычному графику.Также в компании обещают чаще отправлять мусоровозы в те места, где отходы будут накапливаться быстрее. Сообщить о переполненных баках можно будет в мессенджерах WhatsApp или Telegram либо через СМС по номеру 8 (912) 690-07-00 (с фото и адресом площадки).