За почти часовую задержку оштрафована Свердловская пригородная компания

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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После проверки Свердловской транспортной прокуратурой сообщений об ощутимом нарушении в движении поездов была наказана Свердловская пригородная компания. Её привлекли к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажирам.Поводом для проверки со стороны транспортной прокуратуры стали жалобы граждан, недовольных нарушением графика движения поездов. Одним из инцидентов стала задержка электропоезда на маршруте Екатеринбург – Каменск-Уральский в октябре уходящего года. Задержка тогда составила почти час, что вызвало сбой в расписании и привело к прибытию поезда с опозданием на 1 час 41 минуту. Многие пассажиры оказались в затруднительном положении, не успев вовремя добраться до своих пунктов назначения.Результаты проверки стали основанием для внесения представления генеральному директору АО «Свердловская пригородная компания». Организация была признана нарушившей законодательство о защите прав потребителей. Прокуратура установила, что оказанные услуги не соответствовали требованиям нормативных актов, что повлекло за собой административное наказание. Нарушение квалифицировали по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ как предоставление услуг ненадлежащего качества. В результате перевозчику назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.Свердловская транспортная прокуратура продолжает следить за соблюдением законодательства и призывает организации повышать уровень сервиса, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.