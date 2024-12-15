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За почти часовую задержку оштрафована Свердловская пригородная компания
Фото: Вечерние Ведомости
После проверки Свердловской транспортной прокуратурой сообщений об ощутимом нарушении в движении поездов была наказана Свердловская пригородная компания. Её привлекли к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажирам.
Поводом для проверки со стороны транспортной прокуратуры стали жалобы граждан, недовольных нарушением графика движения поездов. Одним из инцидентов стала задержка электропоезда на маршруте Екатеринбург – Каменск-Уральский в октябре уходящего года. Задержка тогда составила почти час, что вызвало сбой в расписании и привело к прибытию поезда с опозданием на 1 час 41 минуту. Многие пассажиры оказались в затруднительном положении, не успев вовремя добраться до своих пунктов назначения.
Результаты проверки стали основанием для внесения представления генеральному директору АО «Свердловская пригородная компания». Организация была признана нарушившей законодательство о защите прав потребителей. Прокуратура установила, что оказанные услуги не соответствовали требованиям нормативных актов, что повлекло за собой административное наказание. Нарушение квалифицировали по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ как предоставление услуг ненадлежащего качества. В результате перевозчику назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
Свердловская транспортная прокуратура продолжает следить за соблюдением законодательства и призывает организации повышать уровень сервиса, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Поводом для проверки со стороны транспортной прокуратуры стали жалобы граждан, недовольных нарушением графика движения поездов. Одним из инцидентов стала задержка электропоезда на маршруте Екатеринбург – Каменск-Уральский в октябре уходящего года. Задержка тогда составила почти час, что вызвало сбой в расписании и привело к прибытию поезда с опозданием на 1 час 41 минуту. Многие пассажиры оказались в затруднительном положении, не успев вовремя добраться до своих пунктов назначения.
Результаты проверки стали основанием для внесения представления генеральному директору АО «Свердловская пригородная компания». Организация была признана нарушившей законодательство о защите прав потребителей. Прокуратура установила, что оказанные услуги не соответствовали требованиям нормативных актов, что повлекло за собой административное наказание. Нарушение квалифицировали по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ как предоставление услуг ненадлежащего качества. В результате перевозчику назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
Свердловская транспортная прокуратура продолжает следить за соблюдением законодательства и призывает организации повышать уровень сервиса, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
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