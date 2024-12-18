Эксперт «Авито Услуг» напомнил бизнесменам, как нужно прощаться с уходящим годом

1. Проверьте, оптимальна ли для вас текущая система налогообложения: ОСНО, УСН или патент.

2. Разберитесь с налоговыми задолженностями, что можно сделать в личном кабинете на сайте ФНС.

3. Сверьтесь с контрагентами — проверьте расчеты с клиентами и поставщиками: кто вам должен, кому должны вы.

4. Проверьте годовой доход, и если ваш доход на патенте или упрощенке приблизился к лимиту в 60 миллионов рублей, готовьтесь к изменениям (превышение лимита обязывает вас платить НДС).

5. Подготовьте документы для отчетности, чтобы в январе не сдавать их в спешке.

6. Заплатите зарплату и страховые взносы, чтобы не оставаться в долгах перед работниками.

7. Составьте график отпусков на 2025 год, ведь по закону график отпусков должен быть утвержден до конца декабря.

8. Обновите учетную политику: с нового года вступят в силу изменения в законодательстве, поэтому нужно пересмотреть учетную политику компании.

9. Уточните налоговое резидентство сотрудников, особенно у тех из них, кто работает удалённо.

10. Проверьте штатное расписание, ведь с 1 января 2025 года вырастет минимальный размер оплаты труда, и, если оклады в вашей компании ниже нового уровня МРОТ, их придётся повысить.

11. Проведите инвентаризацию всех активов компании: оборудование, запасы на складе, основные средства.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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