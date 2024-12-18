Возрастное ограничение 18+
Эксперт «Авито Услуг» напомнил бизнесменам, как нужно прощаться с уходящим годом
Фото: Авито
Список почти из дюжины шагов составила Елена Ростова, налоговый консультант и эксперт с платформы «Авито Услуги». Их необходимо сделать до конца уходящего года, чтобы в полном спокойствии провести новогодние праздники.
Чтобы навести порядок в бизнесе и избежать штрафов Елена Ростова советует сделать до конца года следующие 11 дел:
Чтобы навести порядок в бизнесе и избежать штрафов Елена Ростова советует сделать до конца года следующие 11 дел:
1. Проверьте, оптимальна ли для вас текущая система налогообложения: ОСНО, УСН или патент.
2. Разберитесь с налоговыми задолженностями, что можно сделать в личном кабинете на сайте ФНС.
3. Сверьтесь с контрагентами — проверьте расчеты с клиентами и поставщиками: кто вам должен, кому должны вы.
4. Проверьте годовой доход, и если ваш доход на патенте или упрощенке приблизился к лимиту в 60 миллионов рублей, готовьтесь к изменениям (превышение лимита обязывает вас платить НДС).
5. Подготовьте документы для отчетности, чтобы в январе не сдавать их в спешке.
6. Заплатите зарплату и страховые взносы, чтобы не оставаться в долгах перед работниками.
7. Составьте график отпусков на 2025 год, ведь по закону график отпусков должен быть утвержден до конца декабря.
8. Обновите учетную политику: с нового года вступят в силу изменения в законодательстве, поэтому нужно пересмотреть учетную политику компании.
9. Уточните налоговое резидентство сотрудников, особенно у тех из них, кто работает удалённо.
10. Проверьте штатное расписание, ведь с 1 января 2025 года вырастет минимальный размер оплаты труда, и, если оклады в вашей компании ниже нового уровня МРОТ, их придётся повысить.
11. Проведите инвентаризацию всех активов компании: оборудование, запасы на складе, основные средства.
2. Разберитесь с налоговыми задолженностями, что можно сделать в личном кабинете на сайте ФНС.
3. Сверьтесь с контрагентами — проверьте расчеты с клиентами и поставщиками: кто вам должен, кому должны вы.
4. Проверьте годовой доход, и если ваш доход на патенте или упрощенке приблизился к лимиту в 60 миллионов рублей, готовьтесь к изменениям (превышение лимита обязывает вас платить НДС).
5. Подготовьте документы для отчетности, чтобы в январе не сдавать их в спешке.
6. Заплатите зарплату и страховые взносы, чтобы не оставаться в долгах перед работниками.
7. Составьте график отпусков на 2025 год, ведь по закону график отпусков должен быть утвержден до конца декабря.
8. Обновите учетную политику: с нового года вступят в силу изменения в законодательстве, поэтому нужно пересмотреть учетную политику компании.
9. Уточните налоговое резидентство сотрудников, особенно у тех из них, кто работает удалённо.
10. Проверьте штатное расписание, ведь с 1 января 2025 года вырастет минимальный размер оплаты труда, и, если оклады в вашей компании ниже нового уровня МРОТ, их придётся повысить.
11. Проведите инвентаризацию всех активов компании: оборудование, запасы на складе, основные средства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию