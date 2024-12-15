В Екатеринбургском зоопарке одним белым мишкой стало больше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В зоопарке Екатеринбург прибавление. Из Якутии привезли белого медведя. Пока он привыкает к новым условиям и со всеобщей любимицей Хатангой не общается.Как пишет пресс-служба зоопарка, новосёла удалось привезти в Екатеринбург совместными усилиями самого зоопарка и администрации города. Сделано это было в рамках программы Союза зоопарков и аквариумов России по сохранению вида. Координатор программы решил, что будет полезно для сохранения белых медведей познакомить Хатангу с Вилюем (так, в честь реки, назвали переселенца). Есть надежда, что в итоге они образуют полноценную пару и смогут дать потомство.Прежде Вилюй жил в якутском зоопарке «Орто-Дойду». В Екатеринбургском зоопарке он пока что сидит один, в соседнем от Хатанги вольере. Не свели медведей сразу по разным причинам: приезжему мишке дали время освоиться, отойти от стресса, связанного с переездом. Вместе с тем, два медведя находятся достаточно близко, чтобы унюхать друг друга и потихоньку готовиться к первому свиданию.Привезённый в Екатеринбург белый медведь значительно младше Хатанги. Ему чуть больше года, в то время как будущей подружке уже больше четверти века. Но такая солидная разница в возрасте не должна помешать их взаимоотношениям.