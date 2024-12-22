На новогодние праздники в Екатеринбурге объявят особый противопожарный режим





– сказал градоначальник. «На Новый год значительно вырастает риск возникновения пожаров. Жители массово покупают, хранят и используют пиротехнику. Чтобы защитить екатеринбуржцев, считаю необходимым ввести в городе особый противопожарный режим»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в новогодние праздники хотят ввести особый противопожарный режим. Необходимо для этого постановление глава города Алексей Орлов намерен подписать уже на этой неделе.Поводом стал традиционный интерес к пиротехники в преддверии главного зимнего праздника.Начнёт действовать особый режим с 28 декабря.