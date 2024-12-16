В Первоуральске служебная записка довела чиновников до суда

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Первоуральске служебная записка, в которой подчинённый стал подозревать своего начальника в неэтичном употреблении и коррупции, довела чиновников до разбирательств в суде.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Свердловского областного суда, автор записки подозревал своего шефа, руководителя отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических области Руста Зинурова в «неэтичном поведении, совмещении госслужбы с коммерческой деятельностью, лоббировании интересов аффилированных коммерческих структур и использовании служебной техники в личных целях». После записки начальника стали проверять, но ни один из фактов, изложенных в записке, не подтвердился.Эта история очень обидела Зинурова, и он решил привлечь обидчика к уголовной ответственности за клевету. В полиции ему сразу отказали, поэтому он пошёл в суд, где просил взыскать с работника 500 тысяч рублей моральной компенсации. Но и в суде не нашли оснований для удовлетворения иска, отметив, что подчинённый истца, направив служебную записку руководству, реализовал своё гражданское право, и что цели досадить шефу у него не было. В Свердловском областном суде также согласились с этой позицией.